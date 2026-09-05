Österreichische Volkspartei gratuliert August Wöginger zur Wiederwahl als ÖAAB-Bundesobmann

Wien (OTS) -

„Ich gratuliere August Wöginger von Herzen zur Wiederwahl als Bundesobmann des ÖAAB. Der Aufschwung ist und bleibt in diesen herausfordernden Zeiten das Ziel: Neben wettbewerbsfähigen Rahmenbedingungen, einem zukunftsfitten Wirtschaftsstandort und resilienten Unternehmen braucht es dafür eine tragfähige Achse zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern, wie sie im Rahmen der Sozialpartnerschaft seit Jahrzehnten gepflegt wird. August Wöginger ist ein beherzter und verbindender Kämpfer für Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer: Mit seinem ausgeprägten Gespür und seiner jahrelangen Erfahrung im ÖAAB sowie als Sozialsprecher der Österreichischen Volkspartei kennt er ihre Bedürfnisse wie kein anderer und hat stets ein offenes Ohr für das, was sie bewegt. Die Interessen von Österreichs Arbeitnehmerschaft sind bei August Wöginger in den besten Händen. Für seine Aufgaben wünsche ich ihm weiterhin alles Gute und freue mich auf die Fortsetzung unserer äußerst engagierten gemeinsamen Zusammenarbeit“, so Bundeskanzler und ÖVP-Bundesparteiobmann Christian Stocker.

„Die Österreichische Volkspartei ist nach dem Zweiten Weltkrieg aus einem breiten Schulterschluss aus allen Teilen unserer Gesellschaft entstanden: Jung und Alt, Frauen und Männer, Unternehmer und Landwirte, Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Diese Vielfalt spiegelt sich bis heute in der strukturellen Verfasstheit unserer Partei über die sechs Bünde wider und fördert den breiten innerparteilichen Diskurs. Die Leistungskraft der Arbeitnehmerschaft ist der Schlüssel für wirtschaftlichen Erfolg und den Aufschwung in unserem Land: Umso wichtiger ist es, dass Österreichs Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit August Wöginger auch in den kommenden Jahren eine starke Stimme für ihre Anliegen und Interessen haben werden. Zu seiner Wiederwahl als ÖAAB-Bundesobmann gratuliere ich ihm herzlich und wünsche ihm weiterhin viel Erfolg“, schließt sich ÖVP-Generalsekretär Markus Gstöttner den Glückwünschen an.