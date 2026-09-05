ORF-Programmänderungen in memoriam Erni Mangold

Wien (OTS) -

Der ORF trauert um die österreichische Schauspielerin Erni Mangold und ändert zum Ableben der facettenreichen Künstlerin und Charakterdarstellerin sein Programm:

Nach Nachrufen in den Ausgaben der „Zeit im Bild“ und „Aktuell nach eins“ sowie in den „Seitenblicken“ (20.05 Uhr) zeigt ORF 2 heute, am Samstag, dem 5. September 2026, um 22.00 Uhr das TV-Porträt „Erni Mangold – Ich mach was ich will“ und danach den „Landkrimi: Der Tote im See“ (22.25 Uhr). Morgen, am Sonntag, dem 6. September, ist der Publikumsliebling in „Ein Sommer im Burgenland“ (14.30 Uhr) zu sehen (zuvor wiederholt ORF 2 das Porträt „Erni Mangold – Ich mach was ich will“). Am Montag, dem 7. September, widmet sich der „kulturMONTAG“ dem Leben der Kammerschauspielerin, bevor um 0.00 Uhr ein Dacapo des Nighttalks „Stöckl“ aus dem Jahr 2017 auf dem Programm steht – Erni Mangold war gemeinsam mit Josef Hader zu Gast bei Barbara Stöckl.

ORF III zeigt am Sonntag, dem 6. September, die „zeit.geschichte“-Dokumentation „ORF Legenden“ (22.05 Uhr) sowie die Spielfilme „Copacabana“ (23.00 Uhr) und „Drei Herren“ (0.35 Uhr). Am Montag, dem 7. September, lässt u. a. Michael Schottenberg in „In memoriam Erni Mangold: Weggefährten erinnern sich“ im Rahmen von „Kultur Heute Spezial“ (19.40 Uhr) das Leben und Schaffen der vielseitigen Schauspielerin Revue passieren.

Ö1 erinnert am Sonntag, dem 6. September, um 14.05 Uhr mit einem „Menschenbilder“-Porträt an Erni Mangold: Heinz Janisch besuchte die Schauspielerin im Jahr 2005 in ihrem Haus im Waldviertel. Am Samstag, dem 12. September, steht mit „Hornissengedächtnis“ von David Zane Mairowitz (14.00 Uhr) das preisgekrönte Hörspiel mit Erni Mangold in der Rolle der Reveka auf dem Programm. Zu hören sind u. a. auch Hans-Michael Rehberg, Pippa Galli und Gerti Drassl. „Hornissengedächtnis“ ist ein eindringliches Hörspiel über Erinnerung, Flucht, Schuld und die langen Schatten der Vergangenheit. Erni Mangold verleiht ihrer Figur darin durch ihre unverwechselbare Stimme große Intensität und Präsenz.

Die in memoriam Erni Mangold gezeigten ORF-Programmpunkte stehen auf ORF ON als Live-Stream sowie, falls die benötigten Rechte vorhanden sind, als Video-on-Demand zur Verfügung. ORF ON bietet zudem eine Video-Kollektion mit Fernsehproduktionen mit dem Publikumsliebling, die laufend ergänzt wird: https://on.orf.at/sammlung/13870791/trauer-um-erni-mangold-ein-leben-fuer-den-film