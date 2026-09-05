Bürgermeister Ludwig und Kulturstadträtin Kaup-Hasler zum Tod von Erni Mangold

Wien (OTS) -

„Mit Erni Mangold verliert Wien und Österreich eine der größten Schauspielerinnen unserer Zeit – eine Künstlerin von außergewöhnlicher Präsenz, Intensität und Haltung. Ihr Wirken auf Bühne, Film und Fernsehen hat Generationen berührt und geprägt. Darüber hinaus war sie eine unbeugsame Stimme der Gerechtigkeit. Wien wird ihr ein ehrendes Andenken bewahren. Mein tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie sowie allen, die ihr persönlich und künstlerisch nahegestanden sind“, so Bürgermeister Michael Ludwig.

„Erni Mangold war eine Ausnahmekünstlerin, deren beeindruckende Karriere sich über viele Jahrzehnte erstreckte und die das Theater- und Filmleben nachhaltig mitgeprägt hat. Mit ihrer Klarheit, ihrem Humor und ihrer unverwechselbaren Energie begeisterte sie Publikum und Kolleg*innen gleichermaßen. Auch als Lehrende hat sie wichtige Impulse weitergegeben und mehrere Generationen von Schauspieler*innen inspiriert. Wien verliert mit ihr eine große Persönlichkeit der darstellenden Kunst. Meine Gedanken sind bei ihrer Familie und ihren Wegbegleiter*innen“, so Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler.

Erni Mangold, geboren am 26. Jänner 1927 als Erna Goldmann, begann schon früh ihren Weg auf die Bühne. Nach ihrer Ausbildung an der Schauspielschule Krauss debütierte sie am Wiener Renaissancetheater. Es folgten Engagements am Theater in der Josefstadt, am Hamburger Schauspielhaus und am Düsseldorfer Schauspielhaus. Neben ihrer umfangreichen Arbeit am Theater war Erni Mangold in mehr als 100 Film- und Fernsehproduktionen zu sehen und wurde mit Rollen in zahlreichen Produktionen einem breiten Publikum bekannt. Auch als Pädagogin an renommierten Ausbildungsstätten wie dem Mozarteum und der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien prägte sie über Jahrzehnte die Theaterlandschaft.

Für ihr herausragendes Wirken wurde Erni Mangold vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Österreichischen Ehrenzeichen für Wissenschaft und Kunst, dem Großen Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien, der Josef-Kainz-Medaille der Stadt Wien und dem Nestroy-Theaterpreis.