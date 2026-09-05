FSG-younion & FSG-AK Wien ad Diversity Ball: Vielfalt verbindet! Zusammen setzen wir starkes Zeichen für Inklusion!

Wien (OTS) -

Der Diversity Ball steht seit 18 Jahren für gelebte Inklusion, gesellschaftliche Teilhabe und ein respektvolles Miteinander. Mit seinem diesjährigen Motto „Move With Us“ setzt er erneut ein kraftvolles Zeichen für eine offene Gesellschaft, in der Vielfalt als Bereicherung verstanden wird und Barrieren abgebaut werden.

Für die FSG-younion (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der younion _ Die Daseinsgewerkschaft) und die FSG in der AK Wien (Fraktion Sozialdemokratischer Gewerkschafter:innen in der Arbeiterkammer Wien), sind diese Werte ein wesentlicher Bestandteil ihrer gewerkschaftlichen Arbeit und ihrer Identität.

Die FSG-younion vertritt Beschäftigte in einer vielfältigen Arbeitswelt, die FSG in der AK Wien stärkt diese. Die Mitarbeiter:innen der kommunalen Dienstleistungen, der Gesundheits- und Sozialbereiche, der Kunst & Kultur, der Freizeitwirtschaft und vieler weiterer Berufsgruppen spiegeln die Vielfalt unserer Gesellschaft wider. Unterschiedliche Lebensrealitäten, Herkunftsgeschichten, Fähigkeiten, Identitäten und Perspektiven bereichern den Arbeitsalltag und stärken das Miteinander. Deshalb ist Diversität für uns nicht nur ein gesellschaftspolitisches Anliegen, sondern Teil ihrer gewerkschaftlichen Identität.

Der Diversity Ball schafft Räume der Begegnung und macht Inklusion erlebbar. Er zeigt, dass gesellschaftliche Teilhabe dann gelingt, wenn Menschen unabhängig von individuellen Voraussetzungen selbstverständlich zusammenkommen, miteinander feiern und voneinander lernen können. Dieses Verständnis deckt sich mit dem Anspruch der FSG-younion und FSG in der AK Wien - wir setzen uns für eine Arbeitswelt ein, die niemanden ausschließt und gleiche Chancen für alle ermöglicht.

Fraktionsvorsitzender der FSG in der AK Wien und AK Wien-Vizepräsident Erich Kniezanrek betont: „Vielfalt ist gelebte Realität in unserer Arbeitswelt. Unser Ziel muss es sein, dass alle Arbeitnehmer:innen unabhängig von ihren persönlichen Merkmalen die gleichen Chancen erhalten und frei von Diskriminierung arbeiten können. Veranstaltungen wie der Diversity Ball leisten einen wichtigen Beitrag dazu, Vorurteile abzubauen, Begegnungen zu ermöglichen und den gesellschaftlichen Zusammenhalt zu stärken.“

„Vielfalt ist keine Randerscheinung unserer Gesellschaft, sondern ihre größte Stärke. Veranstaltungen wie der Diversity Ball machen sichtbar, wie bereichernd ein respektvolles und inklusives Miteinander ist. Als FSG-younion setzen wir uns jeden Tag dafür ein, dass Menschen unabhängig von Herkunft, Geschlecht, Alter, Behinderung, sexueller Orientierung oder religiöser Zugehörigkeit die gleichen Chancen auf Teilhabe und Anerkennung erhalten“, erklärt Referent für Inklusion und Diversität der FSG-younion, Daniel Waidinger.

Für die FSG-younion und FSG in der AK Wien ist klar: Eine solidarische Gesellschaft und eine moderne Arbeitswelt entstehen dort, wo Vielfalt nicht nur akzeptiert, sondern aktiv gefördert und gelebt wird. Der Diversity Ball ist dafür ein inspirierendes Beispiel und ein wichtiges Signal für Offenheit, Respekt und Zusammenhalt.