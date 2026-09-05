Vizekanzler Babler zum Tod von Erni Mangold

Wien (OTS) -

Vizekanzler und Kunst und Kulturminister Andreas Babler drückt heute seine tiefe Betroffenheit über den Tod von Erni Mangold aus: „Mit Erni Mangold verliert Österreich eine der größten Persönlichkeiten der Schauspielkunst. Über Jahrzehnte prägte sie Bühne, Film und Fernsehen mit ihrer unverwechselbaren Präsenz. Sie wird uns als eine außergewöhnliche Künstlerin in Erinnerung bleiben, die stets ihren eigenen Weg ging. Unser Mitgefühl gilt ihren Angehörigen und allen, die ihr verbunden waren. Eine große Schauspielerin, eine eigenwillige Persönlichkeit, eine unverwechselbare Künstlerin - Danke, Erni Mangold, für so viele starke, berührende und unvergessliche Momente.“

Erni Mangold zählte zu den beeindruckendsten Bühnenpersönlichkeiten Österreichs. Mit ihrer außergewöhnlichen künstlerischen Bandbreite prägte sie in ihrer jahrzehntelangen Karriere nicht nur die Wiener Theaterbühnen, sondern schrieb auch österreichische Film- und Fernseh-Geschichte.

Mit ihrer Lehrtätigkeit formte die niederösterreichische Kammerschauspielerin auch abseits der Bühne die heimische Schauspielszene, etwa am Max Reinhardt Seminar und der Wiener Universität für Musik und darstellende Kunst.

Für ihre vielfältigen künstlerischen Leistungen wurde Erni Mangold vom Publikum geliebt und vielfach ausgezeichnet. Sie erhielt unter anderem das Österreichisches Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst im Jahr 2012 und den Österreichischen Filmpreis 2025. 2022 wurde sie mit der Platin-Romy der Akademie für ihr Lebenswerk ausgezeichnet.