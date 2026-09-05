ÖAMTC: Mehr als zehn Kilometer Stau auf Fernpassstrecke in Tirol

Wien (OTS) -

Samstagvormittag, 5. September, verzeichneten die ÖAMTC-Mobilitätsinformationen mehr als zehn Kilometer Stau auf der Fernpassstraße (B179) in Richtung Nassereith. Grund waren Fräsarbeiten zusätzlich zum Reiseverkehr zwischen Bichlbach und Wengle. Die Kolonnen standen ab Reutte Nord immer wieder still. Autofahrende berichteten von mehr als eineinhalb Stunden Anfahrtszeit.

(Forts.mögl.)

Harald Lasser