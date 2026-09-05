Gerade erst für Google optimiert, schon für KI-Agenten unsichtbar

Salzburg (OTS) -

Klassische Website-Optimierungen reichen für die KI-gestützte Suche allein nicht mehr aus

Die Website des Hotel & Apartment Alpenland in Obergurgl wurde auf Agent Readiness optimiert. Im Vergleich verbesserte sich der Agent Readiness Score um 240 %. Vorher für Browser und Suchmaschinen ausgelegt, ist die Seite nun für KI-Agenten auffindbar, lesbar und verarbeitbar.

Agent Readiness beschreibt, wie gut eine Website technisch darauf vorbereitet ist, von KI-Agenten wie ChatGPT, Perplexity oder Claude genutzt zu werden. Sie ist die technische Grundlage der Generative Engine Optimization: GEO liefert zitierfähige Inhalte, Agent Readiness sorgt dafür, dass Agenten sie erreichen.

Was der Agent Readiness Score prüft

Bisher sind Websites für Browser und Suchmaschinen gebaut, nicht für KI-Agenten. Der Agent Readiness Score prüft dafür mehrere Bereiche:

Auffindbarkeit: technische Wegweiser wie robots.txt und Sitemap

technische Wegweiser wie robots.txt und Sitemap Lesbare Inhalte: in einer klaren, maschinenlesbaren Form wie llms.txt

in einer klaren, maschinenlesbaren Form wie llms.txt Bot-Kontrolle: Regeln für Crawler wie GPTBot oder ClaudeBot

Regeln für Crawler wie GPTBot oder ClaudeBot Schnittstellen: damit KI-Agenten mit der Seite interagieren können

damit KI-Agenten mit der Seite interagieren können Signale für KI-Empfehlungen: strukturierte Daten und Autorenangaben für die Ausgabe in KI-Suchsystemen

Ein niedriger Wert bedeutet nicht, dass eine Website schlecht gebaut ist. Ein geringer Score, etwa bei der Protokoll-Erkennung, zeigt nur fehlende agentische Standards – keine Mängel bei Performance, Sicherheit oder Nutzererlebnis.



Gemessen wird die Reife für das KI-Agenten-Ökosystem, nicht die Gesamtqualität.

Darin liegt der Unterschied zu Performance-Tools: pagespeed.web.dev misst Ladezeit und Nutzererlebnis für Menschen. isitagentready.com prüft die Maschinenlesbarkeit für KI-Agenten.



„Für mich ist entscheidend, dass eine neue Website nicht nur gut aussieht, sondern auch nachweislich Gäste bringt. Besonders spannend ist, dass wir jetzt erstmals sehen können, dass konkrete Anfragen aus Empfehlungen von KI-Systemen entstehen", sagt Cornelia Kieler vom Hotel & Apartment Alpenland.