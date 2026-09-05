  • 05.09.2026, 09:39:32
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LH Mikl-Leitner zum Tod von Erni Mangold

„Eine ganz besondere Künstlerin und eine ganz besondere Persönlichkeit“

St. Pölten (OTS) - 

„Mit Erni Mangold haben wir eine große Persönlichkeit und Grand Dame der Theater- und Filmgeschichte verloren“, zeigt sich Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner betroffen vom Ableben der großen Schauspielerin.

„Erni Mangold war eine ganz besondere Künstlerin und vor allem eine ganz besondere Persönlichkeit. Sie war direkt, humorvoll und lebensklug – eine starke Frau mit Haltung, Ecken und Kanten, die gesagt hat, was sie sich denkt, und sich dabei nie verbogen hat. Genau dafür wurde sie von so vielen Menschen geschätzt und bewundert.“

Mit Niederösterreich sei Erni Mangold ihr Leben lang eng verbunden gewesen: „Hier wurde sie geboren, hier fand sie ihre Heimat. Sie war eine überzeugte Niederösterreicherin, auf die wir immer besonders stolz waren. Erni Mangold hat über Jahrzehnte unsere Theater-, Film- und Kulturlandschaft geprägt und Generationen von Schauspielerinnen und Schauspielern inspiriert. Wir werden sie als große Künstlerin und als unverwechselbaren Menschen in Erinnerung behalten. Mein tiefes Mitgefühl gilt ihrer Familie, ihren Freunden und allen, die ihr nahestanden.“

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