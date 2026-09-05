  • 05.09.2026, 09:11:32
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Lotto: Sechsfachjackpot, am Sonntag geht es um 6,3 Millionen Euro

Doppeljackpot beim Joker mit 600.000 Euro, Jackpot beim Fünfer mit Zusatzzahl mit 250.000 Euro

Wien (OTS) - 

Im September hat sich Fortuna bei Lotto "6 aus 45" bisher noch sehr zurück gehalten. Auch bei der Bonus Ziehung am Freitagabend gab es keine "sechs Richtigen". Aus dem Fünffachjackpot ist damit nun der fünfte Sechsfachjackpot des Jahres geworden. Im Topf für den bzw. die Sechser liegen nun aktuell 6,3 Millionen Euro.

In der nächsten Runde steht nun für die Spielteilnehmer:innen sogar ein Zwillingsjackpot bei Lotto bevor. Auch beim Fünfer mit Zusatzzahl gab es dieses Mal keinen Gewinn. Im Jackpottopf für den Fünfer mit Zusatzzahl liegen am Sonntag 250.000 Euro.

Unter allen bei der Bonus-Ziehung mitspielenden Tipps wurde gestern ebenfalls wieder ein Bonus in der Höhe von 30.000 Euro ausgespielt, der in Tirol gewonnen wurde.

LottoPlus

Bei LottoPlus gab es bei der ersten Ziehung einen Solo-Gewinn beim LottoPlus Sechser. Hier war es der zweite von vier in Tirol gespielten Quicktipps der die richtige LottoPlus Kombination auf dem abgegebenen Tippschein aufwies und seinem bzw. seiner Besitzer:in nun mehr als 149.000 Euro Gewinn einbringt. Bei der zweiten LottoPlus Ziehung gab es hingegen keinen Sechser. Hier wurde die Gewinnsumme auf die insgesamt 59 LottoPlus Fünfer aufgeteilt, sie bekommen jeweils 3.540 Euro. Beim LottoPlus Sechser am Sonntag geht es bei jeder der beiden Ziehungen um rund 120.000 Euro.

Joker

Und auch beim Joker gab es zum zweiten Mal in Folge niemanden, der die richtige Joker-Kombination getippt hatte. Hier wartet am Sonntag nun ein Doppeljackpot auf die Spielteilnehmer:innen. Mit dem "Ja" zum Joker geht es dann um 600.000 Euro.

Die Ziehung am Sonntag moderiert Evelyn Vysher.

Die Quoten zu Lotto, LottoPlus und Joker der Ziehungen von Freitag, 4. September 2026, sind unter folgendem Link abrufbar: https://bit.ly/Lotto-Zahlen

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