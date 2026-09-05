  • 05.09.2026, 08:38:02
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Europäische Film- und Serien-Highlights auf ORF ON

Erweitertes Streaming-Angebot ab 7. September

Wien (OTS) - 

Beliebte Krimireihen von den „Rosenheim-Cops“ bis „Donna Leon“, Filme wie „Der Spitzname“ sowie preisgekrönte Arthouse-Produktionen wie „Das Lehrerzimmer“ oder „The Zone of Interest“: Ab Montag, dem 7. September 2026, ist noch mehr ORF-Programm jederzeit auf ORF ON abrufbar. Nach einer erfolgreichen Auftragsvorprüfung kann ORF ON sein Angebot um zahlreiche beliebte europäische Serien und Filme aus unterschiedlichen Genres erweitern und damit einen vielfach geäußerten Publikumswunsch erfüllen.

Bislang war es für das Publikum nicht nachvollziehbar, warum hochqualitative europäische Produktionen, an denen nicht selten auch andere öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalten beteiligt sind, auf ORF ON nicht verfügbar waren. Mit der Erweiterung stehen nun zahlreiche weitere beliebte Filme und Serien aus Europa zum Streamen zur Verfügung. Für ORF ON und damit auch für das Publikum bedeutet das deutlich mehr Programmvielfalt und zusätzlichen öffentlich-rechtlichen Mehrwert. Gleichzeitig stärkt das neue Angebot den europäischen Film- und Fernsehmarkt über die Landesgrenzen hinaus.

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