  • 04.09.2026, 17:53:32
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FPÖ-Antauer zu Sozialhilfe-Entwurf: „Bald überall Wiener Verhältnisse“

Nein zum roten Sozialromantik-Modell von SPÖ-Schumann

Sankt Pölten (OTS) - 

„Wir haben immer vor einer bundesweiten Lösung bei der Sozialhilfe gewarnt. Wenn sich die rote Sozialministerin mit dem roten Wien zusammentut, haben wir bald überall Wiener Verhältnisse“, sagt FPÖ Niederösterreich Landesrat Martin Antauer zum Sozialhilfe-Entwurf von Bundesministerin Schumann.

„Dieses sozialromantische Modell wird es mit Niederösterreich nicht geben: Wir laden doch nicht die ganze Welt ein, in unser Sozialsystem einzuwandern. Für uns ist klar: Keinen Cent mehr als in Niederösterreich – und daran halten wir fest“, so Antauer abschließend.

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