Wie es gelingen kann, Qualität zu halten und Strukturen zu optimieren

Alpbach, Tirol (OTS) -

Im Rahmen des Europäischen Forums Alpbach 2026 widmeten sich Thomas Szekeres, (Kammer für Ärztinnen und Ärzte in Wien) und Herwig Ostermann (Gesundheit Österreich GmbH) auf Einladung des Future Health Lab wesentlichen Fragen des Gesundheitssystems.

Szekeres unterstrich die Stärken des Systems wie den Zugang (von Akutversorgung bis hin zu Spitzenmedizin) und betonte die notwendige die Stärkung des niedergelassenen Bereichs.

Ostermann verwies auf begrenzte Ressourcen: „Wir stehen vor einer doppelten Herausforderung: Zum einen ist es unsere gesellschaftliche Aufgabe, die Bevölkerung gesünder zu machen und kranken Menschen jene Therapien zukommen zu lassen, die sie dringend benötigen. Zum anderen stehen uns dabei nur begrenzte Ressourcen zur Verfügung, mit denen wir verantwortungsvoll und möglichst effizient umgehen müssen.“

Szekeres betonte: „Tatsache ist: Wenn wir unser solidarisches Gesundheitssystem auf hohem Niveau erhalten wollen, sind budgetäre Kürzungen keine Option. Was man viel mehr verfolgen muss, sind sinnvolle Umstrukturierungen für zielgerichtete Behandlungswege, mehr Effizienz bei der Behandlung und eine gebündelte Strategie für Prävention von klein auf.“