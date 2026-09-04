ÖVP - Zierfuß: Frisst der Chancenbonus die multiprofessionellen Teams an Wiens Schulen?

Wien (OTS) -

„Frisst der Chancenbonus des Bundes die von der Stadt Wien finanzierten multiprofessionellen Teams an Wiens Schulen? Wenn ja, ist das weder im Sinne des Chancenbonus noch im Sinne von Wiens Schülerinnen und Schülern. Der vom Bund finanzierte Chancenbonus soll Wiens Schulen zusätzlich mit Fachkräften unterstützen und nicht dazu führen, dass die Stadt Wien diesen als Vorwand nützt und Ausgaben für bereits bestehendes Unterstützungspersonal wie die multiprofessionellen Teams einspart. Das wäre absolut fahrlässig, verantwortungslos und würde den Chancenbonus ad absurdum führen“, so der Bildungssprecher der Wiener Volkspartei Klubobmann Harald Zierfuß zu entsprechenden Aussagen von SPÖ-Stadtrat Peter Hacker.

„Hier geht es auch nicht um Doppelgleisigkeiten. In 469 Pflichtschulen gab es im vergangenen Schuljahr gerade einmal 58 Vollzeit-arbeitende Schulsozialarbeiter. Wir sind Lichtjahre davon entfernt, dass jede Pflichtschule auch wirklich die Unterstützung eines Schulsozialarbeiters oder Schulpsychologen hat. Sogar die Schulärzte, für die auch SPÖ-Stadtrat Hacker verantwortlich ist, werden von Jahr zu Jahr weniger. Deswegen: Jede einzelne Unterstützungskraft wird in Wiens Schulen wie ein bitter benötigter Bissen Brot gebraucht. Hackers Pläne und Argumente sind damit mehr als zynisch und abzulehnen“, so Zierfuß abschließend.