AVISO/PK der DPI – 10.09.2026, 10:00 Uhr: Trends und Entwicklungen zum Politischen Islam in Österreich

Wien (OTS) -

Der DPI-Jahresbericht behandelt die wichtigsten Strömungen des Politischen Islams in Österreich und zeigt auf, wie diese über Lifestyle-Angebote, Influencer-Gruppierungen und Online-Propaganda ihre Wirkmächtigkeit entfalten können. Es gelingt ihnen, Trends frühzeitig aufzugreifen und für ihre Zwecke zu instrumentalisieren. Durch die verstärkte Vernetzung und die globale Verfügbarkeit digitaler Kommunikationsangebote entfalten Ideologien, Konflikte und gesellschaftliche Spannungen weltweit ihre Wirkung entfalten. Diese vermehrte Transnationalisierung hat zur Folge, dass sich diese auch in Österreich zunehmend verfestigen können.

Im Rahmen einer Pressekonferenz präsentiert der Österreichische Fonds zur Dokumentation von religiös motiviertem politischen Extremismus (Dokumentationsstelle Politischer Islam) den Jahresbericht 2025 und informiert über die gegenwärtige Entwicklungen bei islamistischen Akteuren.

Teilnehmende der Pressekonferenz:

Lisa Fellhofer (Direktorin, Dokumentationsstelle Politischer Islam)

Ferdinand Haberl (stellvertretender Direktor, Dokumentationsstelle Politischer Islam)

Mouhanad Khorchide (Vorsitzender, Wissenschaftlicher Beirat der Dokumentationsstelle Politischer Islam)

Termin: Donnerstag, 10. September 2026 um 10:00 Uhr

Ort: Salon Mezzanin (Volksgartenstraße 5/2, 1010 Wien), 1010 Wien

Hinweis zur Teilnahme:

Bitte weisen Sie beim Eintreffen einen gültigen Presseausweis oder aktuelles Akkreditiv der Redaktion vor. Wir ersuchen aus Sicherheitsgründen um Anmeldung unter [email protected] und freuen uns auf Ihr Kommen.