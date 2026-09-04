  • 04.09.2026, 12:55:02
  • /
  • OTS0096

NEOS Wien / Arapović: Gemeindebau bleibt – und wird klimafit

Wien (OTS) - 

Zur aktuellen Debatte rund um den Wiener Gemeindebau bezieht Selma Arapović, klar Stellung.

„Während die Grünen mit konstruierten Szenarien nur Scheindebatten führen und für Verunsicherung sorgen, geht es uns um die konkreten Themen und Ziele. Wie schaffen wir es, den Gemeindebau zu sanieren, klimaneutral zu machen und ihn auch für neue Generationen der Wienerinnen und Wiener zu bewahren?“, so Arapović.

Treffsicherheit und transparente Vergabe im Fokus

Für NEOS liegt der Schlüssel auch darin, das System fair, für die Zukunft abgesichert und bedarfsorientierter zu machen. Wohnraum muss bei den Menschen ankommen, die ihn am dringendsten benötigen.

„Zu einem starken Gemeindebau gehört auch, die Vergabe weiterzuentwickeln. Wie etwa mit der Wohnungsvergabe neu, mit der wir starre Strukturen aufbrechen und mehr Chancengerechtigkeit schaffen. Das ist eine treffsichere Lösung, die auf die unterschiedlichen Lebensphasen der Wienerinnen und Wiener eingeht“, so Arapović abschließend.

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NKW

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

NEOS – Klub im Wiener Rathaus

Rückfragen & Kontakt

NEOS Wien Rathausklub
Christoph Pflug
Telefon: +43 664 849 15 50
E-Mail: [email protected]
Website: https://wien.neos.eu

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright