NEOS Wien / Arapović: Gemeindebau bleibt – und wird klimafit

Wien (OTS) -

Zur aktuellen Debatte rund um den Wiener Gemeindebau bezieht Selma Arapović, klar Stellung.

„Während die Grünen mit konstruierten Szenarien nur Scheindebatten führen und für Verunsicherung sorgen, geht es uns um die konkreten Themen und Ziele. Wie schaffen wir es, den Gemeindebau zu sanieren, klimaneutral zu machen und ihn auch für neue Generationen der Wienerinnen und Wiener zu bewahren?“, so Arapović.

Treffsicherheit und transparente Vergabe im Fokus

Für NEOS liegt der Schlüssel auch darin, das System fair, für die Zukunft abgesichert und bedarfsorientierter zu machen. Wohnraum muss bei den Menschen ankommen, die ihn am dringendsten benötigen.

„Zu einem starken Gemeindebau gehört auch, die Vergabe weiterzuentwickeln. Wie etwa mit der Wohnungsvergabe neu, mit der wir starre Strukturen aufbrechen und mehr Chancengerechtigkeit schaffen. Das ist eine treffsichere Lösung, die auf die unterschiedlichen Lebensphasen der Wienerinnen und Wiener eingeht“, so Arapović abschließend.