Attraktive neue Verbindungen durch Verknüpfungen von S80 und REX7 in den Süden

Wien/St. Pölten (OTS) -

Während die Verbindungsbahn ausgebaut wird, gibt es mit Schulbeginn ab 7. September einen dichten Schienenersatzverkehr und eine attraktive Verknüpfung der bis Wien Meidling kurz geführten S80 mit der S3 nach Wiener Neustadt. Außerdem wird der nach Wien Hauptbahnhof umgeleitete REX 7 als S2 nach Mödling weitergeführt. Damit werden Schwechat und der Flughafen Wien auch während der Stammstreckensperre gut an das hochrangige Wiener Öffi-Netz sowie das südliche Umland Wiens angebunden.

Der Verkehrsverbund Ost-Region (VOR) als Besteller und Planer des Schienen-Nah- und Regionalverkehrs in der Ostregion und die ÖBB nutzen den Ausbau der Verbindungsbahn, um den Fahrgästen ein optimiertes Angebot zu bieten. Außerdem wird der REX7 über Wien Hauptbahnhof und von dort weiter als S2 weiter nach Mödling geführt:

Der Schienenersatzverkehr der S80 (E80) zwischen Wien Meidling und Wien Hütteldorf fährt doppelt so oft wie in den Ferien. Die Fahrgäste profitieren von einem 15-Minuten-Takt sowie Bedienung der Haltestelle Speising und der zukünftigen Station Hietzinger Hauptstraße. Zusätzlich hält der Schienenersatzverkehr E80 in Meidling auch in der Haltestelle der Linien 8A, 9A und 62A vor der Arkade.

(E80) zwischen Wien Meidling und Wien Hütteldorf fährt doppelt so oft wie in den Ferien. Die Fahrgäste profitieren von einem 15-Minuten-Takt sowie Bedienung der Haltestelle Speising und der zukünftigen Station Hietzinger Hauptstraße. Zusätzlich hält der Schienenersatzverkehr E80 in Meidling auch in der Haltestelle der Linien 8A, 9A und 62A vor der Arkade. Die Verknüpfung der S80 mit der S3 bringt eine bessere Anbindung der Donaustadt und Simmerings in den Süden bzw. aus dem Südraum in den Nordosten und Osten Wiens: Die Züge der S80 fahren im Halbstundentakt ab Wien Meidling weiter als S3 bis nach Wiener Neustadt. Die S80 fuhr bisher als Einzelzug und bekommt durch diese Maßnahme doppelt so viel Fahrgastkapazität : Mit der S3-Verknüpfung werden die Züge in Doppeltraktion verkehren.

bringt eine bessere Anbindung der Donaustadt und Simmerings in den Süden bzw. aus dem Südraum in den Nordosten und Osten Wiens: Die Züge der S80 fahren im Halbstundentakt ab Wien Meidling weiter als S3 bis nach Wiener Neustadt. Die S80 fuhr bisher als Einzelzug und bekommt durch diese Maßnahme : Mit der S3-Verknüpfung werden die Züge in Doppeltraktion verkehren. Durch die Bauarbeiten zur Verbesserung der Wiener S-Bahn-Stammstrecke fährt der REX7 nicht die gewohnte Strecke Wolfsthal ↔ Wien Floridsdorf sondern Wien Hauptbahnhof an. Von dort fahren die REX7-Züge als S2 weiter nach Mödling und bieten somit eine attraktive neue Direktverbindung. Besonders profitieren davon Fluggäste und Beschäftigte des Flughafens Wien sowie Pendler:innen aus und nach Schwechat.

Mehr Informationen zu den Verbesserungsarbeiten auf der S-Bahn-Stammstrecke und der Verbindungsbahn finden Sie hier:

Der VOR empfiehlt den Fahrgästen, ihre Verbindungen vor Fahrtantritt unter AnachB.VOR.at bzw. der VOR AnachB App oder in SCOTTY sowie WienMobil, den Routenplanern der befassten Verbundpartner, zu prüfen.

Optimiertes Angebot für Fahrgäste durch Zusammenarbeit im Verkehrsverbund

Karin Zipperer und Alexander Schierhuber, VOR-Geschäftsführung: „Unser Ziel ist es, den Fahrgästen auch während großer Bauvorhaben ein möglichst attraktives und verlässliches Mobilitätsangebot zu bieten. Als Verkehrsverbund planen, koordinieren und bestellen wir bundesländerübergreifend die Verkehrsleistungen in der Ostregion. Die neuen Verknüpfungen von S80, S3, REX7 und S2 sowie der verdichtete Schienenersatzverkehr zeigen, wie durch enge Zusammenarbeit mit unseren Partnern spürbare Verbesserungen für Fahrgäste in Wien, Niederösterreich und dem Burgenland geschaffen werden können.“