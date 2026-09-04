- 04.09.2026, 12:11:32
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Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) im Ö1-„Journal zu Gast“ am 5. September
Bildungsminister Christoph Wiederkehr (NEOS) ist am Samstag, dem 5. September 2026, bei Felix Novak „Im Journal zu Gast“ im „Mittagsjournal“ ab 12.00 Uhr in Österreich 1.
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