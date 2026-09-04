SPÖ-Termine von 7. bis 13. September 2026

Wien (OTS) -

MONTAG, 7. September 2026

Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann nimmt am Sozial- und Gesundheitsquintett, dem Treffen der deutschsprachigen Sozial- und Gesundheitsminister*innen, in Luxemburg teil.

9.30 Uhr SPÖ-Abgeordnete Petra Bayr besucht im Rahmen der parlamentarischen Reise der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Südamerika das im Bau befindliche Teleskop ELT der Europäischen Südsternwarte (Cerro Armazones, Chile).

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung „Politische ‚Klassiker‘ der Neuen Rechten: Antidemokratische Denker aus der Weimarer Republik“ mit Robert Misik und Armin Pfhal-Traughber. Weitere Informationen und Anmeldung unter: https://tinyurl.com/2wp2abke (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

DIENSTAG, 8. September 2026

11.40 Uhr Petra Bayr trifft den Außenpolitischen Ausschuss des chilenischen Abgeordnetenhauses zu einem politischen Austausch (Valparaíso, Chile).

12.30 Uhr Vizekanzler Andreas Babler hält die Eröffnungsrede bei der Botschafter*innenkonferenz (Marmorgalerie, Unteres Belvedere).

MITTWOCH, 9. September

10.00 Der Ministerrat tritt zu einer Sitzung zusammen (Bundeskanzleramt).

17.00 Uhr Petra Bayr nimmt an einem Austausch mit österreichischen und argentinischen Wirtschaftstreibenden über wirtschaftliche Partnerschaften, Investitionsmöglichkeiten und die Förderung der Handelsbeziehungen teil (Buenos Aires, Argentinien).

DONNERSTAG, 10. September 2026

SPÖ-EU-Delegationsleiter Andreas Schieder nimmt mit dem slowenischen EU-Abgeordneten Matjaž Nemec sowie dem kroatischen EU-Abgeordneten Marko Vešligaj an der ersten „Alpen-Adria-Tour“ der sozialdemokratischen Fraktion im EU-Parlament teil (bis 11. September).

10.00 Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler eröffnet das ORF-Zukunftsforum (Festsaal des Bundesministeriums für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport).

10.00 Petra Bayr besucht den argentinischen Nationalkongress und tauscht sich mit der Bilateralen Parlamentarischen Gruppe Österreich-Südamerika über gemeinsame Initiativen und politische Anknüpfungspunkte für zukünftige Kooperationen aus (Buenos Aires, Argentinien).

15.00 Uhr Sport-Staatssekretärin Michaela Schmidt nimmt am Wien Energie Business Run teil.

18.00 Sozial- und Gesundheitsministerin Korinna Schumann nimmt an der Verleihung des Papageno-Medienpreises im Presseclub Concordia teil.

19.00 Uhr Das Bruno Kreisky Forum lädt zur Veranstaltung „Wer gegen wen?“ mit Noura Maan, Sara Hassan, Josefa Niedermaier, Ali Dönmez, Tamara Ehs, Flavia Matei und Mara Verlič. Weitere Informationen und Anmeldung: https://www.kreisky-forum.org/veranstaltung/wer-gegen-wen (Bruno Kreisky Forum für internationalen Dialog, Armbrustergasse 15, 1190 Wien).

FREITAG, 11. September 2026

12.00 Uhr Petra Bayr nimmt an einem Round Table zu aktuellen geopolitischen Themen teil, darunter die Beziehungen zwischen Argentinien und den USA, Mercosur und der Krieg Russlands gegen die Ukraine (Buenos Aires, Argentinien).

SONNTAG, 13. September 2026

10.30 Uhr Vizekanzler und Kulturminister Andreas Babler nimmt am Festakt des Internationalen Brucknerfests 2026 im Brucknerhaus in Linz teil.

(Schluss) ls/mb