  • 04.09.2026, 11:45:33
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Das Wiener Feuerwehrfest 2026

36. Feuerwehrfest vom 11. bis 13. September 2026 am Platz Am Hof

Wien (OTS) - 

Das Feuerwehrfest der Berufsfeuerwehr Wien steht heuer ganz im Zeichen des 340-Jahr-Jubiläums. Als besonderes Highlight werden historische Feuerwehrfahrzeuge präsentiert und geben einen Einblick in die Entwicklung des Feuerwehrwesens.

Darüber hinaus können Besucher*innen zahlreiche moderne Einsatzfahrzeuge kennenlernen und bei spannenden Vorführungen Einblicke in die Arbeit der Berufsfeuerwehr Wien gewinnen. Dabei gibt es unter anderem Wissenswertes zum Thema „Brennen & Löschen“.

Auch für Kinder gibt es einiges zu erleben: Sie können selbst mit einem Feuerwehrschlauch „Feuer“ löschen oder mit der Drehleiter einen Blick von oben auf das Festgelände werfen.

Die offizielle Eröffnung des traditionellen Feuerwehrfestes der Wiener Berufsfeuerwehr am Freitag, 11. September, erfolgt im Anschluss an das stattfindende Platzkonzert der Polizeimusik Wien um 17:00 Uhr durch politische Vertreter*innen der Stadt Wien und Branddirektor Dipl.-Ing. Mario Rauch.

Am Freitag ab 8:30 Uhr beginnt der Sicherheitstag der Wiener Volksschulen mit einer Sicherheitsrätselrallye der Helfer Wiens, Informationen über das richtige Verhalten bei Bränden sowie einer Präsentation der Wiener Hilfs- und Einsatzorganisationen und der
Magistratsabteilungen aus dem K-Kreis – einem Zusammenschluss von Blaulicht- und Hilfsorganisationen, relevanten Dienststellen der Stadt Wien, stadtnahen Unternehmen und privaten Partner*innen rund um das Thema Sicherheit.

Kennenlernen der Sondereinsatzkräfte der Berufsfeuerwehr Wien

Der Feuerwehrimker, der Inspektionsrauchfangkehrer, die Taucher sowie das Drohnenteam der Wache Rathaus stellen sich vor.

Einsatzorganisationen der Notrufnummern “122 - 133 - 144”

Zusätzlich zur Berufsfeuerwehr Wien präsentieren sich die Einsatzkräfte der Wiener Polizei und der Berufsrettung Wien mit ihren Fahrzeugen und Gerätschaften und geben Auskunft über ihre Spezialaufgaben. Außerdem gibt es ein breites Angebot an Präventions- und Sicherheitsipps.

Gastronomie & Live-Musik

Für Speisen und Getränke wird während der Veranstaltungszeiten sowie Freitag und Samstag bis 21:30 Uhr gesorgt, Sitzgelegenheiten sind vorhanden.

Live-Musik: Freitag ("Harry Steiner") und Samstag ("Spectacollo light") von 18.30 bis 21:30 Uhr

Programmdetails: 36. Wiener Feuerwehrfest
https://www.wien.gv.at/veranstaltungen/feuerwehrfest
(Schluss)

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Diensthabender Presseoffizier
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