9. Tage der Alpen-Adria-Küche 2026: Kulinarische Spitzenklasse, Slow Food und grenzenloser Genuss in Klagenfurt

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Besonders stark vertreten ist in diesem Jahr die Philosophie von Slow Food, die als wichtiger Partner der Veranstaltung zahlreiche Programmpunkte prägt. Ein erster Höhepunkt ist das Slow Food Marktplatz Mittelkärnten Fest im Ossiacher Hof am 5. September, bei dem Produzentinnen und Produzenten ihre hochwertigen Lebensmittel präsentieren. Darüber hinaus wird Slow Food Kärnten bei der Alpen-Adria Genussmeile vom 17. bis 19. September am Neuen Platz und Alten Platz mit einer starken Präsenz vertreten sein und die Vielfalt regionaler Lebensmittel sowie nachhaltiger Genusskultur erlebbar machen.

Ein besonderes Novum erwartet die Gäste am 7. September: Erstmals findet eine Slow Food Alpen-Adria-Schifffahrt auf der Thalia statt. Für dieses außergewöhnliche Genusserlebnis sorgen drei herausragende Persönlichkeiten der Alpen-Adria-Küche: Gabriella Devetak von der renommierten Locanda Devetak im Friaul, Jon Zupan vom Hotel Triangel in Slowenien sowie Kärntens Kulinarikbotschafter Gottfried Bachler. Die Fahrt verbindet regionale Produkte, nachhaltige Kulinarik und den Gedanken des kulturellen Austauschs auf einzigartige Weise.

Zu den internationalen Stars der diesjährigen Ausgabe zählt auch Sterne-Koch Giuliano Baldessari, einer der innovativsten Köche Italiens. Der Chef des vielfach ausgezeichneten Restaurants Aqua Crua präsentiert in der Villa Lido sein vielbeachtetes „Menù Iniziazione II“ und bringt damit moderne italienische Spitzenküche nach Klagenfurt. Baldessari steht für Kreativität, Präzision und einen unverwechselbaren Zugang zur zeitgenössischen Gastronomie.

Ein weiteres kulinarisches Highlight verspricht der Auftritt von Haubenkoch Denis Ibrišimović von der Gostilna Podfarovž in Vipava. Der slowenische Spitzenkoch – und Ex-Fußballnationalspieler - verbindet die Tradition des Vipava-Tals mit moderner Kochkunst und wird gemeinsam mit Toni Komrowski vom Kulinarium in Klagenfurt ein grenzüberschreitendes Menü präsentieren, das die kulinarischen Gemeinsamkeiten der Region eindrucksvoll aufzeigt.

Für einen weiteren Höhepunkt sorgt Andreas Senn, dessen Restaurant SENNS in Salzburg seit Jahren zu den führenden Adressen Österreichs zählt. Im magdas Lokal trifft der vielfach ausgezeichnete Sterne-Koch auf Luca-Daniel Serfezeu und zeigt, wie zeitgemäße österreichische Spitzenküche mit regionalen Produkten und kreativen Ideen neue Maßstäbe setzen kann.

Auch zahlreiche weitere Spitzenköche bereichern das Programm: Gloria Clama – MasterChef Finalistin -vom Indiniò in Udine kocht gemeinsam mit Robert Sagmeister vom Sagenhaft in Wölfnitz, während Josef Mühlmann vom Gannerhof, Tom Mascher vom Hotel-Restaurant Pfleger und Gregor Sajovic vom Hotel Restaurant Sandwirth die kulinarische Vielfalt des Alpen-Adria-Raums auf den Teller bringen. Jürgen Kruptschak, der sein 20jährige Jubiläum als Wirt des legendären „Schweizerhauses“ in Klagenfurt feiert, lädt zu einem Abend unter dem Motto „Legenden kochen Alpen-Adria“. Filip Matjaž, vom mit einem Michelin-Stern ausgezeichneten Restaurant COB in Portorož, steht ebenfalls für die hohe Qualität der diesjährigen Gastköche. Die heimische Größe Hubert Wallner reiht sich mit seinem Bistrot George wunderbar mit ein, ebenso wie Haubenkoch Stefan Vadnjal vom etablierten Dolce Vita.

Ein besonderes Zeichen der engen Zusammenarbeit mit Slow Food setzt auch das Restaurant Leiten in Karnburg. Dort wird Thomas Eichwald vom Hubertushof in Velden als mit einem grünen Michelin-Stern ausgezeichneter Gastkoch in einem zertifizierten Slow-Food-Partnerbetrieb auftreten und gemeinsam mit Leo Suppan die Werte von Regionalität, Handwerk und Nachhaltigkeit in den Mittelpunkt stellen.

Mit hochkarätigen Köchen, engagierten Produzenten, innovativen Genussformaten und einer starken Slow-Food-Präsenz unterstreichen die 9. Tage der Alpen-Adria-Küche 2026 einmal mehr ihre Rolle als bedeutendste kulinarische Plattform der Alpen-Adria-Region. Sie zeigen eindrucksvoll, wie Kulinarik Menschen, Kulturen und Regionen verbindet – authentisch, nachhaltig und auf höchstem Niveau.