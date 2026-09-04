  • 04.09.2026, 11:31:03
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Mit der Wachaubahn zum 26. Wachaumarathon

LH-Stv. Landbauer: Sonderfahrplan für die Fahrt zu einem der Höhepunkte der Laufsportsaison

St. Pölten (OTS) - 

Am 13. September 2026 findet wieder der international bekannte Wachaumarathon statt. Das Laufsportevent ist eine der bekanntesten Sportveranstaltungen Niederösterreichs und geht bereits zum 26. Mal über die Bühne.

„Der Wachaumarathon ist einer der Höhepunkte der Laufsportsaison und lockt Jahr für Jahr tausende Familien und Sportbegeisterte aus nah und fern in die Region. Unsere Wachaubahn ist am Marathon-Tag im Sonderfahrplan unterwegs und bringt alle Teilnehmer sowie Fans zu Start, Staffelstationen und Ziel der Bewerbe“, informiert Verkehrslandesrat LH-Stellvertreter Udo Landbauer.

„Am Veranstaltungstag verkehren ganztägig Sonderzüge zwischen Krems, Spitz und Emmersdorf. Diese können kostenfrei genützt werden. Für die Läufer sowie Gäste und Fans sind bereits ab 7 Uhr 35 Uhr Züge im UNESCO-Weltkulturerbe Wachau unterwegs“, ergänzen die NÖVOG Geschäftsführer Wolfgang Schroll und Michael Hasenöhrl.

Der Sonderfahrplan ist unter www.wachaubahn.at/angebote-fahrgaeste-wachaubahn/o-sonderfahrplan-wachaumarathon abrufbar.

Weitere Informationen: Katharina Heider-Fischer, MSc., Kommunikation NÖVOG & Niederösterreich Bahnen, Tel.: +43/2742 360 990-1311, Mobil: +43/676 566 24 53, E-Mail: [email protected]

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Doris Zöger
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