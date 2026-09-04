ORF-DialogForum: Der ORF als digitale Public-Value-Plattform

Wien (OTS) -

Die nächsten Jahre sind richtungsweisend für den ORF: Im Vorfeld des „ORF-Zukunftsforums“ der österreichischen Bundesregierung widmet sich ein ORF-DialogForum der angekündigten digitalen Public-Value-Plattform. Was bedeutet dieses Vorhaben konkret? Was bringt es dem Publikum? Und welche Herausforderungen sind dabei zu bewältigen?

In einem ORF-DialogForum am Montag, dem 7. September 2026, um 14.00 Uhr diskutieren unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:

Emilija Ilić, Journalistin & Moderatorin

Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF

Karin Moser, Rundfunkhistorikerin

Matthias Pfeffer, Council for European Public Space

Annika Sehl, Professorin für Journalistik, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt

Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg

Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Mittwoch, dem 9. September, um 13.00 Uhr in ORF III zu sehen. Über weitere ORF-Programmpunkte zum Zukunftsforum, etwa eine „ZIB Wissen“ und ein „ZIB Talk“ am 8. September in ORF 2 sowie die Berichterstattung über die Veranstaltung am 10. und 11. September in ORF III informiert https://presse.ORF.at

Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.