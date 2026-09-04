- 04.09.2026, 11:22:32
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ORF-DialogForum: Der ORF als digitale Public-Value-Plattform
Am 7. September um 14.00 Uhr im Live-Stream auf zukunft.ORF.at und am 9. September um 13.00 Uhr in ORF III
Die nächsten Jahre sind richtungsweisend für den ORF: Im Vorfeld des „ORF-Zukunftsforums“ der österreichischen Bundesregierung widmet sich ein ORF-DialogForum der angekündigten digitalen Public-Value-Plattform. Was bedeutet dieses Vorhaben konkret? Was bringt es dem Publikum? Und welche Herausforderungen sind dabei zu bewältigen?
In einem ORF-DialogForum am Montag, dem 7. September 2026, um 14.00 Uhr diskutieren unter der Leitung von Klaus Unterberger (ORF Public Value) im ORF RadioKulturhaus:
Emilija Ilić, Journalistin & Moderatorin
Harald Kräuter, Technischer Direktor des ORF
Karin Moser, Rundfunkhistorikerin
Matthias Pfeffer, Council for European Public Space
Annika Sehl, Professorin für Journalistik, Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt
Thomas Steinmaurer, Universität Salzburg
Die TV-Aufzeichnung aus dem ORF RadioKulturhaus wird live auf https://zukunft.ORF.at gestreamt und ist am Mittwoch, dem 9. September, um 13.00 Uhr in ORF III zu sehen. Über weitere ORF-Programmpunkte zum Zukunftsforum, etwa eine „ZIB Wissen“ und ein „ZIB Talk“ am 8. September in ORF 2 sowie die Berichterstattung über die Veranstaltung am 10. und 11. September in ORF III informiert https://presse.ORF.at
Das ORF-DialogForum ist eine Initiative des ORF, um das Gespräch mit seinem Publikum, den österreichischen Institutionen, den Organisationen und Gruppen der Gesellschaft zu beleben.
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