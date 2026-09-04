"Gruppe der Umsetzer": Konferenz in Kopenhagen

Wien (OTS) -

Bereits im Rahmen des Arbeitstreffens mit Innenminister Gerhard Karner und dem dänischen Migrationsminister Morten Bødskov am 17. August 2026 in Wien wurde die Konferenz der "Gruppe der Umsetzer" am 4. September 2026 in Kopenhagen bekannt gegeben.

„Durch den europäischen Asyl- und Migrationspakt und die Rückkehrverordnung haben wir die rechtliche Grundlage für Rückkehrzentren und Asylverfahren in Staaten außerhalb Europas geschaffen. In der 'Gruppe der Umsetzer' arbeiten wir konsequent Schritt für Schritt an der Umsetzung, mit dem klaren Ziel, das Geschäftsmodell der Schleppermafia nachhaltig zu zerschlagen“, sagte Innenminister Gerhard Karner im Vorfeld der Konferenz.

Österreich und Dänemark zählen gemeinsam mit den Niederlanden, Deutschland und Griechenland zur Gruppe jener europäischen Staaten, die konsequent an der Realisierung dieser Ziele arbeiten.

Aktuell werden mit mehreren Staaten – also möglichen Partnerländern – Gespräche geführt. Über den Verlauf der bisherigen Gespräche wurde Stillschweigen vereinbart.

Klare Zielsetzung: Bis Ende des Jahres zumindest ein Partnerland fixieren

Bis Jahresende soll zumindest ein Partnerland zur Umsetzung der Return Hubs fixiert werden. Damit wird ein wesentlicher Beitrag geleistet, um Schlepperkriminalität nachhaltig zu bekämpfen.

Mit dem europäischen Asyl- und Migrationspakt sowie der neuen Rückkehr-Verordnung wurden inzwischen auf EU-Ebene die rechtlichen Grundlagen für entsprechende Maßnahmen geschaffen.