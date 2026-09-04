- 04.09.2026, 11:06:02
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- OTS0067
GRÜNE — TERMINE
Von 05. Bis 12. September
Samstag, 05. September
14:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer besucht Großflohmarkt am Margaretenplatz und das Pannaschgassenfest
Ort: Margaretenplatz, 1050 Wien
Donnerstag, 10. September
09:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Solidaritätswanderung „Wandern gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ teil
Ort: StoP-Bank, Franz-Josef-Straße 45, 2130 Mistelbach
Freitag, 11. September
19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Justitia Award Zeremonie teil und wird vor Ort einen Preis verleihen
Ort: Festsaal des Alten Rathauses, 1010 Wien
Samstag, 12. September
15:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das ernte.dank.festival am Wiener Heldenplatz
Ort: Heldenplatz, 1010 Wien
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Die Grünen
[email protected]
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