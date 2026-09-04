  • 04.09.2026, 11:06:02
  • /
  • OTS0067

GRÜNE — TERMINE

Von 05. Bis 12. September

Wien (OTS) - 

Samstag, 05. September
14:30 Uhr: Stv.-Klubobfrau Sigi Maurer besucht Großflohmarkt am Margaretenplatz und das Pannaschgassenfest
Ort: Margaretenplatz, 1050 Wien

Donnerstag, 10. September
09:30 Uhr: Klubobfrau Leonore Gewessler nimmt an der Solidaritätswanderung „Wandern gegen Gewalt an Frauen und Mädchen“ teil
Ort: StoP-Bank, Franz-Josef-Straße 45, 2130 Mistelbach

Freitag, 11. September
19:00 Uhr: Stv.-Klubobfrau Alma Zadić nimmt an der Justitia Award Zeremonie teil und wird vor Ort einen Preis verleihen
Ort: Festsaal des Alten Rathauses, 1010 Wien

Samstag, 12. September
15:00 Uhr: Bundessprecherin Leonore Gewessler besucht das ernte.dank.festival am Wiener Heldenplatz
Ort: Heldenplatz, 1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
[email protected]

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GBU

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Grünen

Rückfragen & Kontakt

Die Grünen
[email protected]

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright