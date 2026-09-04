L 2087: Guntramsdorfer Straße in Mödling erneuert

St. Pölten (OTS) -

Die Fahrbahn der Guntramsdorfer Straße an der L 2087 in Mödling wurde auf einer Länge von rund 330 Metern neugestaltet. Die Fahrbahn der Guntramsdorfer Straße wies Spurrinnen, Ausbrüche und Ausmagerungen auf. Deshalb hat das Land Niederösterreich entschieden, die Fahrbahn der L 2087 ab der Kreuzung mit der L 2088 bis zur Kreuzung mit der Badstraße zu erneuern.

Beinahe über die gesamte Fahrbahnfläche wurde eine Abtragsfräsung mit 13,5 Zentimetern vorgenommen, über die Bereiche mit intakter Tragschichte wurden nur 3,5 Zentimeter abgefräst. Anschließend wurde im Bereich der Abtragsfräsung eine zehn Zentimeter starke Tragschichte aufgebracht und danach über die gesamte Fläche eine 3,50 Zentimeter starke Deckschichte eingebaut. Abschließend wurde noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Strabag aus Neufurth innerhalb von zwei Wochen im August 2026 ausgeführt. Die Gesamtbaukosten für den Straßenbau von rund 215.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Begleitend zu den Straßenbauarbeiten wurden von der Stadtgemeinde Mödling die Nebenanlagen in diesem Abschnitt der Guntramsdorfer Straße neugestaltet. Ein kombinierter Geh- und Radweg wurde neu angelegt, die Parkflächen entsiegelt und auch auf die Grünraumgestaltung wurde geachtet.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60144, Gertraud Mühlbachler, und e-mail [email protected].