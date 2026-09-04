"Kinderfänger 2.0: Im Visier sadistischer Netzwerke" | "Pro und Contra Spezial" am 8. September um 20:15 Uhr auf PULS 4 und JOYN

Wien (OTS) -

PULS 4 deckt auf: „The Community“, kurz „The COM“ ist in Österreich angekommen. Dahinter steckt ein Online-Netzwerk, das Kinder weltweit, und jetzt auch in Österreich, zu Gewalt gegen sich selbst und andere manipuliert. Über Social-Media-Kanäle oder Chats in Online-Games gelangen die Täter unbemerkt bis ins Kinderzimmer ihrer Opfer. Die Taten reichen von Selbstverletzung bis hin zu Mord. Das System dahinter zwingt Betroffene immer neue Opfer zu rekrutieren. Für die Drahtzieher ist es ein sadistisches Spiel um Klicks und Anerkennung.



Im Rahmen einer Spezialausgabe zeigt "Pro und Contra" um 20:15 Uhr in einer exklusiven Reportage von PULS 24-Chronik-Chefreporterin Magdalena Punz und PULS 24-Redakteur Dominik Schaden die Abgründe des Internets und deckt neue Hinweise auf. Sie deuten darauf hin, dass das COM-Netzwerk mit immer mehr brutalen Gewalttaten in Österreich in Verbindung steht.

So etwa im Fall der bereits verurteilten Friedhofsmörderin. Nach der aktuellen Anklage einer Freundin der Täterin wegen Beitrags zum Mord, enthüllen PULS 24-Recherchen deutliche Hinweise auf einen COM-Bezug. Dazu kommen verdächtige Online-Kontakte der Friedhofsmörderin. “Die typischen Merkmale” einer COM-Gewalttat seien damit erfüllt, bestätigt der international renommierte Cyber-Extremismus-Experte Matthew Kriner. Auch in anderen Fällen weisen laut dem Experten Indizien darauf hin, dass COM-Netzwerke involviert sein könnten. So etwa rund um das Grazer School Shooting oder dem Suizid-Versuch einer 14-Jährigen in einem Wiener Wohnhaus.



Wie funktioniert das Gewalt-Netzwerk? Wie werden unsere Kinder zu Opfern und dann selbst zu Tätern? Wie können Kinder davor geschützt werden? Diese Fragen diskutieren die Moderatorinnen Manuela Raidl und Gundula Geiginger mit jenen Menschen, die aus eigenen Erfahrungen über COM-Verdachtsfälle erzählen können, mit Expert:innen für Extremismus und Medienpädagogik sowie mit Eltern und Politik.



Zu Gast im PULS 4-Studio sind:

Jörg Leichtfried, Staatssekretär für Staatsschutz und Nachrichtendienst im Bundesministerium für Inneres, SPÖ

Staatssekretär für Staatsschutz und Nachrichtendienst im Bundesministerium für Inneres, SPÖ Ulrike Schiesser, Psychologin und Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen

Psychologin und Leiterin der Bundesstelle für Sektenfragen Astrid Wagner, Strafverteidigerin in einem COM-Verdachtsfall

Strafverteidigerin in einem COM-Verdachtsfall Thomas Stompe , forensisch-psychiatrischer Gutachter

, forensisch-psychiatrischer Gutachter Rebecca Raschun , Influencerin "JustBecci" und Kinderrechte-Ehrenbeauftragte bei UNICEF Österreich

, Influencerin "JustBecci" und Kinderrechte-Ehrenbeauftragte bei UNICEF Österreich Barbara Buchegger , Medienpädagogin, saferinternet.at

, Medienpädagogin, saferinternet.at Stephanie Blase, Gründerin des Vereins „Smartphone freie Kindheit Österreich“

Auch im weiteren Programm widmen sich PULS 4, ATV und PULS 24 am 8. September den ganzen Tag dem Themenschwerpunkt „Kinder schützen 2.0“. Beginnend um 5:30 Uhr mit „Café Puls“ sowie weiter im Rahmen von „PULS 24 Live“, "Treffpunkt Österreich zu Mittag", „Treffpunkt Österreich“, „Aktuell“ und weiteren Formaten informieren die Sender über mögliche Gefahren im Internet und zeigen auf, wie Kinder und Jugendliche besser geschützt werden können. Das Ziel lautet: Bewusstsein schaffen und Eltern Werkzeuge an die Hand geben, um digitale Risiken frühzeitig zu erkennen und ihnen wirksam entgegenzutreten.



“Kinder schützen 2.0.”: Der Thementag am Dienstag, 8. September, ab 5:30 Uhr auf PULS 4, ATV, PULS 24 und JOYN

"Pro und Contra Spezial: Kinderfänger 2.0 – Im Visier sadistischer Netzwerke" am Dienstag, 8. September, 20:15 Uhr auf JOYN & PULS 4