„Das Gespräch“ zum Thema „Rechte an die Macht oder ausgrenzen?“

Wien (OTS) -

Alle Blicke richten sich am Sonntagabend auf Sachsen-Anhalt, wo die AfD – vom deutschen Verfassungsschutz als „gesichert rechtsextrem" eingestuft – erstmals in Regierungsverantwortung kommen könnte. Auch in Österreich zieht die FPÖ, die im Austausch mit der AfD steht, in den Umfragen davon. Diesseits wie jenseits der Grenze stellt sich dieselbe Frage: Wie umgehen mit rechts-außen Parteien: Ausgrenzen oder koalieren?

Darüber führt Susanne Schnabl am Sonntag, dem 6. September 2026, um 22.10 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON „Das Gespräch“ mit Salzburgs Landeshauptfrau-Stellvertreterin und Vize-FPÖ-Parteichefin Marlene Svazek, bei der sich AfD-Spitzenkandidat Ulrich Siegmund Regierungstipps geholt hat, mit ÖVP-Klubobmann Ernst Gödl, mit dem stv. Bundessprecher der Grünen und oberösterreichischen Landesrat Stefan Kaineder, der Koalitionen gegen die FPÖ fordert, sowie mit Kolumnistin Rosemarie Schwaiger, die die „Brandmauer“ für gescheitert hält.