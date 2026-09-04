KHM-Museumsverband: Neue Leitungen für Theatermuseum sowie Hofjagd- und Rüstkammer

Wien (OTS) -

Der KHM-Museumsverband stellt zwei zentrale Sammlungsbereiche personell neu auf: Rudi Risatti übernimmt die wissenschaftliche Direktion des Theatermuseums. Katja Schmitz-von Ledebur wird künftig zusätzlich zu ihrer bisherigen Verantwortung für die Kunstkammer und die Kaiserliche Schatzkammer auch die Hofjagd- und Rüstkammer leiten.

Rudi Risatti wird wissenschaftlicher Direktor des Theatermuseums

Der Bestellung von Rudi Risatti ging ein strukturiertes, mit einer öffentlichen Ausschreibung verbundenes Auswahlverfahren voraus. Eine Auswahlkommission, bestehend aus Matti Bunzl, Direktor des Wien Museums, Bettina Steinbrügge, Generaldirektorin des MUDAM Luxembourg und KHM-Generaldirektor Jonathan Fine setzte sich intensiv mit den 44 Bewerberinnen und Bewerbern (30 Frauen und 14 Männer) sowie deren Vorstellungen für die Zukunft des Theatermuseums auseinander.

Risatti ist Kurator für Handzeichnungen und Modelle im Theatermuseum. Er kennt das Theatermuseum, seine Sammlung und sein wissenschaftliches wie künstlerisches Potenzial seit vielen Jahren. Der Experte für Theatergeschichte hat sich im Ausland für innovative Ausstellungen und Forschungsprojekte engagiert, die die tiefe Geschichte und die internationalen Traditionen des Theaters und der darstellenden Künste in Europa berücksichtigen. Mit seiner Bestellung verbindet der KHM-Museumsverband das Ziel, das Theatermuseum programmatisch weiterzuentwickeln, sein eigenständiges Profil zu schärfen und es noch stärker in der österreichischen und internationalen Museums- und Theaterlandschaft zu positionieren.

„Dass sich in einem offenen Auswahlverfahren mit Rudi Risatti ein Kollege aus den eigenen Reihen durchgesetzt hat, freut mich besonders. Seine fachliche Kompetenz, seine genaue Kenntnis der Sammlungen und seine Ideen für die Zukunft des Museums haben uns überzeugt“ , so Jonathan Fine, Generaldirektor des KHM Museuemsverbands.

Katja Schmitz-von Ledebur wird Direktorin der Hofjagd- und Rüstkammer

Katja Schmitz-von Ledebur, ausgewiesene Fachexpertin für Tapisserien und Textilien der frühen Neuzeit und die langjährige Direktorin der Kunstkammer und der Kaiserlichen Schatzkammer, übernimmt zusätzlich die Leitung der Hofjagd- und Rüstkammer. In diesen Sammlungen sind viele derselben Künstler*innen und Kunstzentren vertreten, außerdem verfügen die Sammlungen über eine lange gemeinsame Geschichte. Durch die gemeinsame Leitung dieser weltführenden, weiterhin separaten Sammlungen schafft das Kunsthistorische Museum neue inhaltliche Synergien und steigert ihre internationale Sichtbarkeit.

Schmitz-von Ledebur hat die Kunstkammer und die Kaiserliche Schatzkammer über viele Jahre wissenschaftlich geprägt sowie zahlreiche international erfolgreiche Ausstellungen kuratiert und eine Reihe einschlägiger Fachpublikationen veröffentlicht.

„Mit diesen dieser Entscheidung setzen wir auf ausgewiesene fachliche Kompetenz und zugleich auf programmatische Weiterentwicklung. Katja Schmitz-von Ledebur steht für eine starke Verbindung von Sammlung, Forschung und innovative, zeitgemäße Museumsarbeit“ , so Fine.





Über den KHM-Museumsverband

Der KHM-Museumsverband gilt als bedeutendste museale Wissenschafts- und Forschungseinrichtung Österreichs. Der Verband umfasst das Kunsthistorische Museum, das Weltmuseum Wien, das Theatermuseum, und die weiteren Standorte Kaiserliche Schatzkammer, Kaiserlichen Wagenburg, Theseustempel im Volksgarten und Schloss Ambras bei Innsbruck. Der KHM-Museumsverband ist einer der größten Museumsverbände Europas und vereint ein einzigartiges Spektrum an Kunst- und Kultursammlungen von der Antike bis zur Gegenwart.