- 04.09.2026, 10:35:32
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Einladung Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen
Sehr geehrte Damen und Herren,
Im Zuge der Industriestrategie wurde die Neuentwicklung und Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen mit klarem „Mission Statement“ vereinbart (Maßnahme 01). Die zuständigen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke werden diese im Zuge eines Pressegesprächs vorstellen.
Ort: Pressezentrum Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien
Datum: Di, 8.9.2026
Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr
Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein.
Anmeldungen bitte unter: [email protected]
Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen
Im Zuge der Industriestrategie wurde die Neuentwicklung und Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen mit klarem „Mission Statement“ vereinbart (Maßnahme 01). Die zuständigen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke werden diese im Zuge eines Pressegesprächs vorstellen. Ort: Pressezentrum Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien Datum: Di, 8.9.2026 Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein. Anmeldungen bitte unter: [email protected]
Datum: 08.09.2026, 13:00 Uhr
Art: Pressetermine
Ort: BMWET, 5. Stock, Pressezentrum,
Stubenring 1
1010 Wien
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]
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