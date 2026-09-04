  • 04.09.2026, 10:35:32
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  • OTS0052

Einladung Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen

Wien (OTS) - 

Sehr geehrte Damen und Herren,

Im Zuge der Industriestrategie wurde die Neuentwicklung und Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen mit klarem „Mission Statement“ vereinbart (Maßnahme 01). Die zuständigen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke werden diese im Zuge eines Pressegesprächs vorstellen.

Ort: Pressezentrum Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien
Datum: Di, 8.9.2026
Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr

Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein.
Anmeldungen bitte unter: [email protected]

Pressegespräch: Industriestrategie 2035 - Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen

Im Zuge der Industriestrategie wurde die Neuentwicklung und Neuausrichtung der Österreichischen Wirtschafts- und Forschungsagenturen mit klarem „Mission Statement“ vereinbart (Maßnahme 01). Die zuständigen Bundesminister Wolfgang Hattmannsdorfer und Peter Hanke werden diese im Zuge eines Pressegesprächs vorstellen.
 
Ort: Pressezentrum Bundesministerium Wirtschaft, Energie und Tourismus, Stubenring 1, 1010 Wien
Datum: Di, 8.9.2026
Uhrzeit: 13:00-14:00 Uhr
 
Wir laden Sie herzlich zum Pressegespräch ein.
Anmeldungen bitte unter: [email protected]

Datum: 08.09.2026, 13:00 Uhr

Art: Pressetermine

Ort: BMWET, 5. Stock, Pressezentrum,
Stubenring 1
1010 Wien

Rückfragen & Kontakt

Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus
E-Mail: [email protected]

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[Dienstag, 08.09.2026, 13:00]

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