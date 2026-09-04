Wien erklingt: 44. Österreichisches Blasmusikfest 2026 am Samstag in der Innenstadt

Wien (OTS) -

Am Samstag, dem 5. September 2026, wird Wien erneut zur Blasmusikhauptstadt Österreichs: Mehr als 900 Musiker*innen aus ganz Österreich, Südtirol und Deutschland verwandeln die Innenstadt in eine Bühne für gelebte Musikkultur und farbenprächtige Trachten.

Umfangreiches Programm vom Resselpark bis zum Rathausplatz

Bereits am Vormittag laden zahlreiche Platzkonzerte von 11:00 bis 14:30 Uhr an zentralen Schauplätzen wie dem Heldenplatz, dem Maria-Theresien-Platz, dem Volksgarten und dem Resselpark zum Verweilen und Genießen ein. Die Vielfalt der teilnehmenden Kapellen spiegelt die enorme kulturelle und soziale Breite moderner Blasmusik wider.

Am Nachmittag erreicht das Fest seinen Höhepunkt: Ab 16:15 Uhr ziehen rund 20 Blasmusikkapellen entlang der Wiener Ringstraße vom Maria-Theresien-Platz bis zum Burgtheater und bieten ein beeindruckendes Klang- und Farbenspiel am Weg zum prächtigen Rathaus.

Den feierlichen Abschluss bildet um 17:00 Uhr ein großes Gesamtkonzert am Rathausplatz, im Rahmen des Film Festivals. Zu freiem Eintritt vereinen sich alle teilnehmenden Musiker*innen zu einem gemeinsamen Klangerlebnis, das die verbindende Kraft der Blasmusik eindrucksvoll erlebbar macht.

Wie schon in den vergangenen Jahren steht das Österreichische Blasmusikfest für gelebte Gemeinschaft, musikalische Qualität und die Freude am gemeinsamen Musizieren – ein Fest für alle Generationen, bei dem Tradition und Lebensfreude im Mittelpunkt stehen.

Das Programm im Detail

Resselpark – Karlskirche

12.00–12.30 Uhr: Musikverein Kehlen (Deutschland)

13.00–13.30 Uhr: Bundesbahner-Stadtkapelle Klagenfurt (Kärnten)

Staatsoper

11.00–11.30 Uhr: Trachtenkapelle Retzbach (Niederösterreich)

12.00–12.30 Uhr: Stadtmusikkapelle Hötting (Tirol)

Stephansplatz

13.00–13.30 Uhr: Musikverein Christkindl & Musikverein Aschach an der Steyr (Oberösterreich)

14.00–14.30 Uhr: Algunder Musikkapelle (Südtirol)

Graben

11.00–11.30 Uhr: Musikverein Thüringen (Vorarlberg)

12.00–12.30 Uhr: Musikkorps der Lazarus Union (Wien)

Michaelerplatz

13.00–13.30 Uhr: Musikverein Leopoldau (Wien)

14.00–14.30 Uhr: Musikverein Oslip (Burgenland)

Freyung

11.00–11.30 Uhr: Trachtenkapelle Guntersdorf (Niederösterreich)

12.00–12.30 Uhr: Freiwilliger Feuerwehr-Musikverein Großreifling (Steiermark)

Volksgarten – Theseustempel

11.30–12.00 Uhr: Musikverein Donnerskirchen (Burgenland)

12.30–13.00 Uhr: Musikverein Müselbach (Vorarlberg)

13.30–14.00 Uhr: Kolpingmusik Klagenfurt (Kärnten)

Heldenplatz

11.00–11.30 Uhr: Musikkapelle Mutters (Tirol)

12.00–12.30 Uhr: Musikverein Gleink (Oberösterreich)

13.00–13.30 Uhr: Trachtenmusikkapelle Maxglan (Salzburg)

Maria-Theresien-Platz

13.00–13.30 Uhr: Stadtkapelle Bad Aussee (Steiermark)

14.00–14.30 Uhr: Eisenbahner-Musikverein Salzburg (Salzburg)

Musik in Bewegung

16.15 Uhr: Musikparade vom Maria-Theresien-Platz über die Ringstraße zum Rathausplatz

Wiener Rathausplatz

17.00 Uhr: Abschlusskonzert mit bis zu 1.000 Blasmusiker*innen aus Österreich und Südtirol

Das Österreichische Blasmusikfest ist eine Veranstaltung der Kulturabteilung der Stadt Wien in Kooperation mit dem Wiener Blasmusikverband und dem ÖBV und wird von Stadt Wien Marketing im Auftrag der Kulturabteilung der Stadt Wien organisiert und durchgeführt.