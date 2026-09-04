  • 04.09.2026, 10:27:32
  • /
  • OTS0049

Grüne NÖ zu PH NÖ: Volle Transparenz bei Rektorenbesetzung gefordert – Wiederkehr muss Vorwürfe aufklären

LAbg. Georg Ecker: „Warum übergeht der Minister die einzige „in höchstem Maße geeignete“ Bewerberin?“

St. Pölten (OTS) - 

Die Neubesetzung des Rektorats an der Pädagogischen Hochschule Niederösterreich (PH NÖ) schlägt hohe Wellen, nachdem Bildungsminister Christoph Wiederkehr die Erstgereihte und als einzige mit „in höchstem Maße geeignet“ bewertete amtierende Vizerektorin übergangen hat.

Für Georg Ecker, Bildungssprecher und Landtagsabgeordnete der Grünen Niederösterreich wirft die Personalentscheidung von Minister Wiederkehr für die Leitung der PH Niederösterreich viele Fragen auf: „Warum übergeht der Minister eine Frau, die vom Hochschulrat bestgereiht wurde und als einzige Bewerberin als ‚in höchstem Maße geeignet‘ eingestuft wurde? Erfüllen hier die NEOS die Wünsche der schwarzen Lehrergewerkschaft? Wie geht der Minister mit der im März bekannt gewordenen Intrigenliste um, die genau eine Beeinflussung der Neubesetzung zum Ziel hatte? Gab es etwa die ‚Mobilisierung der entscheidenden Kräfte im Ministerium‘ gegen die Erstreihung der Vizerektorin, wie das in der Intrigenliste formuliert wurde?“

Angesichts der Vorwürfe der Ungleichbehandlung fordert Georg Ecker lückenlose Aufklärung und Transparenz von Minister Wiederkehr: „Die PH Niederösterreich ist für die Aus- und Weiterbildung der Pädagog:innen in Niederösterreich zuständig und hat daher eine zentrale Rolle für unser Bildungssystem. Daher hat der Minister dafür zu sorgen, dass diese wichtige Leitungsposition unumstritten ist. Er muss den Bewerbungsprozess vollumfänglich transparent machen und für volle Aufklärung sorgen.“

Für die Grünen ist klar: Spitzenpositionen an solch sensiblen Bildungsinstitutionen dürfen nicht durch den leisesten Anschein von Parteipolitik, Postenschacherei oder Diskriminierung beschädigt werden.

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | GRN

Bei Facebook teilen
Bei X teilen
Bei LinkedIn teilen
Bei Xing teilen
Bei Bluesky teilen

Stichworte

Channel

Die Grünen im NÖ Landtag

Rückfragen & Kontakt

Pressesprecher
Michael Pinnow

Grüner Klub im NÖ Landtag
Telefon: +43676 944 72 69
E-Mail: [email protected]
Website: https://noe.gruene.at/

So erreichen Sie uns

APA-Comm GmbH
Laimgrubengasse 10
1060 Wien, Österreich

PR-Desk Support
Tel. +43 1 36060-5310

APA-Salesdesk
Tel. +43 1 36060-1234

Services

PR-Desk
APA-OTS-Video
APA-Fotoservice
Cookie-Präferenzen


OTS-App
Bild mit den Logo und Schriftzug vom Google Play Store
Bild mit den Logo und Schriftzug von Apples App Store
Channels

Politik
Wirtschaft
Finanzen
Chronik
Kultur
Medien
Karriere
Tourismus

Bleiben Sie informiert

OTS-Mailabo
APA-Blog


Newsletter Abonnieren

Disclaimer

© 1997 - 2025 APA-Comm GmbH und der jeweilige Aussender. Alle Rechte vorbehalten.
Hilfe / Datenschutz / Impressum / Offenlegung / AGB / Cookie-Präferenzen / Copyright