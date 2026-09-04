WALTER GROUP Holding AG regelt vorausschauend Nachfolge im Vorstand

Wiener Neudorf (OTS) -

Der Vertrag von CEO Daniel Ritz wurde bis 2030 verlängert

Der langjährige Finanzvorstand Christoph Pernsteiner legt per 31.10.2026 sein Mandat im Zuge eines vorausschauend gestaffelten Generationenwechsels im besten beiderseitigen Einvernehmen nieder und scheidet aus dem Vorstand aus

Clemens Först übernimmt per 1. November 2026 die Position des Chief Financial Officer (CFO) der WALTER GROUP Holding AG

Die vorausschauende Nachfolgeplanung und Vertragsverlängerung stehen für Kontinuität und eine langfristige strategische Ausrichtung der Gruppe

Der Aufsichtsrat der WALTER GROUP Holding AG hat Clemens Först (50), bis April 2026 CEO und CFO der Rail Cargo Group, mit Wirkung zum 1. November 2026 zum Chief Financial Officer der Unternehmensgruppe ernannt. Er übernimmt die Position von Christoph Pernsteiner, der nach 35 Jahren erfolgreicher Unternehmenszugehörigkeit, davon 22 Jahre als Finanzvorstand, sein Vorstandsmandat per 31.10.2026 vertragskonform niederlegt und damit den CFO-Generationswechsel maßgeblich unterstützt. Bis zur Übernahme des Mandats durch Clemens Först wird er weiterhin als Finanzvorstand der WALTER GROUP tätig sein, und eine geordnete Übergabe der Verantwortung sicherstellen. Bereits zu einem früheren Zeitpunkt wurde der Vertrag von CEO Daniel Ritz bis 2030 verlängert.

Mit der vorausschauenden Nachfolgeplanung und der Verlängerung des CEO-Mandats setzt die WALTER GROUP auf Kontinuität in der Unternehmensführung und eine nachhaltig orientierte Weiterentwicklung der Gruppe.

„Christoph Pernsteiner war über 35 Jahre eine tragende Säule der WALTER GROUP. Sein großes Engagement und sein persönlicher Einsatz waren im gesamten Unternehmen hoch angesehen. Ich danke ihm für seine jahrzehntelange, hervorragende Leistung und ganz besonders dafür, dass er unsere vorausschauende Nachfolgeplanung von Beginn an aktiv und konstruktiv unterstützt hat“, sagt Christine Bernegger, Aufsichtsratsvorsitzende der WALTER GROUP Holding AG.

„Es freut mich sehr, dass wir Clemens Först für die Aufgabe als CFO der WALTER GROUP Holding AG gewinnen konnten. Mit seiner hohen fachlichen Kompetenz, seiner breit gefächerten Erfahrung und nicht zuletzt mit seiner menschlichen Grundhaltung und seinen Werten, die für uns als Familienunternehmen von besonderer Bedeutung sind, wird er unser Vorstandsteam hervorragend ergänzen. Daniel Ritz hat als CEO die letzten Jahre der WALTER GROUP maßgeblich mitgestaltet und geprägt. Mit der Verlängerung seines Mandats bestätigt der Aufsichtsrat die strategische Weichenstellung für die nachhaltige Entwicklung der WALTER GROUP und setzt gleichzeitig auf Kontinuität in der Unternehmensführung“, ergänzt Christine Bernegger.

„Ich habe die Zusammenarbeit mit Christoph Pernsteiner seit meinem Einstieg in die WALTER GROUP vor 3 Jahren menschlich und fachlich sehr geschätzt. Für das erneute Vertrauen des Aufsichtsrats bedanke ich mich herzlich. Wir stehen vor wichtigen strategischen Aufgaben. Ich freue mich, die Zukunft der WALTER GROUP gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen Clemens Först und Christian Bernegger sowie unseren über 5.000 Mitarbeitenden zu gestalten“, ergänzt Daniel Ritz, CEO der WALTER GROUP Holding AG.

„Die WALTER GROUP ist für mich eine der großen unternehmerischen Erfolgsgeschichten Österreichs — aus eigener Kraft organisch zu einem führenden Unternehmen in Europa gewachsen und bis heute ein managementgeführtes Familienunternehmen. Gemeinsam mit meinen Vorstandskollegen und dem gesamten Team der Unternehmensgruppe will ich diese Stärke nicht nur erhalten, sondern gezielt einsetzen, um gerade in herausfordernden Zeiten Chancen zu erkennen und zu nutzen“, sagt Clemens Först, designierter CFO der WALTER GROUP Holding AG.

Über die WALTER GROUP

Die WALTER GROUP ist ein finanzstarker, österreichischer Privatkonzern mit einem vielseitigen Portfolio international tätiger Unternehmen in den Bereichen Raumlösungen (CONTAINEX), Transport (LKW WALTER), Leasing (WALTER LEASING), Immobilien (WALTER REAL ESTATE) und Ventures (WaVe-X). Mit über 5.000 Mitarbeitenden aus mehr als 40 Nationen erwirtschaftete die Gruppe im Jahr 2025 einen Umsatz von 3,5 Mrd. Euro. Weitere Informationen: www.walter-group.com

Über Clemens Först

Clemens Först (50) ist promovierter Physiker und kam über McKinsey & Company in die Transport- und Logistikbranche. Nach Stationen als Strategiechef der ÖBB-Holding sowie in Vorstands- und Geschäftsführungsfunktionen in der ÖBB-Güterverkehrssparte und bei der DB Cargo AG führte er ab 2017 als CEO und CFO die Rail Cargo Group, einen der führenden Bahnlogistiker Europas mit rund 2,1 Mrd. Euro Umsatz und 5.800 Mitarbeitern in Europa und China. Först ist Vater von drei Kindern und lebt in Wien.

LinkedIn:

WALTER GROUP: https://www.linkedin.com/company/walter-group-at/

Daniel Ritz: https://www.linkedin.com/in/daritz/

Clemens Först: https://www.linkedin.com/in/cfoerst/



