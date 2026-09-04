FPÖ – Nittmann: Wien darf nicht Graz werden – Bürgermeister Ludwig treibt die Stadt in die Pleite

Wien (OTS) -

Angesichts der nun verhängten Haushaltssperre in Graz warnt die Wiener FPÖ-Finanzsprecherin, Stadträtin Ulrike Nittmann, eindringlich vor einer ähnlichen Pleite in Wien. „Wien darf nicht Graz werden. Dort sieht man jetzt, wohin jahrelange verantwortungslose Schuldenpolitik führen kann: Plötzlich muss die Notbremse gezogen werden. Das kann auch schon bald in Wien aufgrund der Pleite-Politik von SPÖ-Bürgermeister Ludwig passieren.“

Unter Ludwig hat sich der Wiener Schuldenberg mehr als verdoppelt. Allein 2025 kamen 2,43 Milliarden Euro neue Schulden dazu, der Schuldenstand liegt mittlerweile bei 14,37 Milliarden Euro. Und dieser Wahnsinn geht weiter: Bis 2030 drohen laut Prognosen rund 30 Milliarden Euro Schulden. Die Folgen dieser Politik werden am Ende die Wiener Bevölkerung treffen. „Wenn eine Stadt ihre Finanzen nicht mehr im Griff hat, geraten irgendwann zentrale Leistungen – vom Gesundheitsbereich bis zur Infrastruktur – unter massiven Druck. Graz muss für Wien ein letzter Warnschuss sein.“

Für Nittmann liegt eine wesentliche Ursache in der Politik der SPÖ: „Ludwigs jahrelange Willkommenspolitik kostet die Wiener Steuerzahler Unsummen. Hunderte Asylmillionen Euro fließen jährlich an Völkerwanderer aus aller Herren Länder, dazu kommen Millionenförderungen für linke NGOs. Um das zu beenden braucht Wien einen radikalen Kurswechsel: Schluss mit der Schuldenpolitik und Schluss mit der Verschwendung. Diesen Kurswechsel wird es nur mit der FPÖ geben!“