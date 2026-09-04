„Daheim – das Volksgruppenmagazin“: Volksgruppengesetz – Großer Wurf oder kleiner Sprung?

Wien (OTS) -

Marin Berlakovich präsentiert „Daheim – das Volksgruppenmagazin“ am Sonntag, dem 6. September 2026, um 13.35 Uhr in ORF 2 und auf ORF ON mit folgenden Themen:

Volksgruppengesetz: Großer Wurf oder kleiner Sprung?

50 Jahre nach dem Volksgruppengesetz von 1976 hat der Nationalrat am Jubiläumstag, dem 7. Juli, eine Novelle beschlossen. Damit werden künftig alle sechs autochthonen Volksgruppen in Österreich verfassungsrechtlich abgesichert und ausdrücklich namentlich genannt. Das war bisher nicht der Fall. Die Regierung erwartet sich dadurch mehr Sichtbarkeit und Anerkennung. Doch was kann die Novelle tatsächlich für die Volksgruppen und ihren Alltag bedeuten? Ein Bericht von Isabelle Reitbauer.

Porträt: Wer war Ceija Stojka?

Sie war Romni, Aktivistin, Malerin, Autorin und Musikerin – und eine Pionierin: Ceija Stojka war die Erste, die mit viel Mut das Schweigen gebrochen und sich mit viel Willensstärke für die Aufarbeitung des Völkermords an den Romnja und Roma im Zweiten Weltkrieg eingesetzt hat. Was die Zeitzeugin einst begonnen hat, führt ihre Schwiegertochter Nuna Stojka weiter – und sie hält damit nicht nur die Erinnerung wach. Ein Porträt von Mona Bruckberger.

Lemken: Kleine Minderheit in Polen

Der Zweite Weltkrieg und die Nachkriegszeit haben auch die Volksgruppe der Lemken in Polen stark verändert: Die russinische Volksgruppe wurde 1947 aus ihrem traditionellen Siedlungsgebiet im Südosten Polens zwangsumgesiedelt. Heute leben Schätzungen zufolge bis zu 60.000 Lemkinnen und Lemken in Polen und die Volksgruppe erlebt derzeit eine bemerkenswerte Renaissance. Immer mehr junge Menschen entdecken ihre Musik, Sprache und Geschichte neu. Ein Bericht von Martin Hanni.

Wie sagt man ..?

In der Serie „Wie sagt man ..?“ treffen einander sechs junge Menschen aus den sechs autochthonen Volksgruppen Österreichs und sind für den ORF gewissermaßen als lebende Wörterbücher, die sich miteinander austauschen, im Einsatz. Dieses Mal geht es um Zahlen. Ein Beitrag von Samuel Mago.