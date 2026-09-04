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AVISO: Gemeinsamer Schulbesuch von BM Wiederkehr und LR Teschl-Hofmeister zum Schulbeginn

Wien (OTS) - 

Am 7. September startet im Osten Österreichs das neue Schuljahr. Bildungsminister Christoph Wiederkehr und Bildungslandesrätin Christiane Teschl-Hofmeister besuchen aus diesem Anlass gemeinsam das Gymnasium Groß-Enzersdorf. Neben kurzen Pressestatements wird es die Möglichkeit von Foto- und Videoaufnahmen geben.

Gemeinsamer Schulbesuch von BM Wiederkehr und LR Teschl-Hofmeister zum Schulbeginn



Datum: 07.09.2026, 07:50 Uhr


Art: Pressetermine


Ort: Gymnasium Groß-Enzersdorf


Freiherr-von-Smola Straße 3

2301 Groß-Enzersdorf


Österreich



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