ORF-Premiere von „Heidelbeerhugo: 10-Meter-Turm“ am 8. September in ORF 1 und auf ORF ON

Wien (OTS) -

„DIE.NACHT Sommerfrische“ startet am Dienstag, dem 8. September 2026, um 22.00 Uhr in ORF 1 mit einem Streifzug durch 20 Jahre Satiregeschichte von Stermann und Grissemanns Kultformat in einer neuen Folge von „Willkommen Österreich – Clips, Clips, Clips“ (24 Stunden vorab auf ORF ON). Um 22.35 Uhr wagt sich Heidelbeerhugo auf den „10-Meter-Turm“ (24 Stunden vorab auf ORF ON). Er erzählt in der ORF-Premiere seines Kabarettprogramms humorvoll und selbstironisch von den Herausforderungen, Beinahe-Erfolgen und prägenden Erfahrungen seines Lebens und stellt dabei die Frage, ob Dinge wirklich besser werden, wenn man sie immer wieder macht. Um 23.50 Uhr steht in ORF 1 und auf ORF ON „Diversity Ball 2026 – Highlights aus dem Wiener Rathaus“ auf dem Programm, mit Auftritten, Interviews und einem Blick hinter die Kulissen des Festes der Vielfalt.

ORF-Premiere: „Heidelbeerhugo: 10-Meter-Turm“ (um 22.35 Uhr in ORF 1 und 24 Stunden vorab auf ORF ON)

Der Turm ist hoch, der Sprung aus dieser Höhe gar nicht mal so leicht. Michael Bauer alias Heidelbeerhugo stellt sich allen Herausforderungen, die das Leben für einen leicht übergewichtigen Mann bereithält. Und das, obwohl er schon oft die Erfahrung gemacht hat, dass man nicht von jedem Turm springen muss, sondern gut auch über die Leiter zurück auf festen Boden kommen kann. Es geht viel um Beinahe-Erfolge im Leben und wie man damit umgeht. Michael Bauer erzählt Geschichten aus seinem Leben, wie etwa aus seiner Kindheit mit der serbischen Mama. Und am Ende steht oft die Frage: Werden Dinge wirklich besser, nur weil man sie immer wieder macht?

„Diversity Ball 2026 – Highlights aus dem Wiener Rathaus“ (um 23.50 Uhr in ORF 1 und auf ORF ON)

Der Diversity Ball verwandelt das Wiener Rathaus heuer unter dem Motto „Move With Us“ in ein Fest der Vielfalt. ORF 1 zeigt die Höhepunkte des Abends mit Auftritten von Ryta Tale, Metamorkid, Grazia Patricia, The Bad Powells und Billie Steirisch. Ergänzt wird das Programm durch Red-Carpet-Interviews mit den Künstlerinnen und Künstlern sowie Gästen, darunter Silvia Schneider, Philipp Hansa, Julian Le Play, Barbara Kaudelka und Herby Stanonik. Außerdem gibt es Eindrücke von der Verleihung des „Preises der Vielfalt“ sowie Einblicke hinter die Kulissen des Balles.