UNIQA ÖFB Cup live auf JOYN & PULS 4: SK Austria Klagenfurt fordert den SK Rapid am Samstag um 20:15 Uhr

Wien (OTS) -

JOYN & PULS 4 übertragen am Samstag live ab 20:15 Uhr den UNIQA ÖFB Cup-Schlager der 2. Runde zwischen Austria Klagenfurt und Rapid. Die Hütteldorfer stehen nach fünf Runden (vier Siege, eine Niederlage) und einem starken Saisonstart mit 12 Punkten am dritten Tabellenplatz der Admiral Bundesliga. In der ersten Cuprunde setzten sich die Grün-Weißen beim SV Wienerberg mit 3:0 durch. Das Team von Coach Johannes Hoff Thorup will nach der 1:5-Schlappe in Salzburg im Cup auf die Siegerstraße zurückkehren. Austria Klagenfurt bezwang zum Cupauftakt im Lokal-Derby Velden mit 2:1. In der Regionalliga Süd rangieren die Mannen von Slobodan Grubor am zweiten Platz (vier Siege, eine Niederlage). Austria Klagenfurt brennt auf dieses Schlagerspiel und will dem Bundesligisten ein Bein stellen. Es ist alles angerichtet für einen heißen Cupfight am Samstag zur Primetime live auf JOYN & PULS 4.



Moderatorin Sophie Werner begrüßt mit Experte & Co-Kommentator Johnny Ertl die Fußballfans am Samstag um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4. Kommentiert wird die Partie von Florian Knöchl, Lukas Kapun holt die Stimmen vom Spielfeldrand ein.



UNIQA ÖFB Cup, 2. Runde: SK Austria Klagenfurt vs. SK Rapid

Am Samstag, 5. September 2026 um 20:15 Uhr live auf JOYN & PULS 4

Moderatorin: Sophie Werner

Kommentator: Florian Knöchl

Experte & Co-Kommentator: Johnny Ertl

Field Reporter: Lukas Kapun

JOYN & PULS 4 übertragen ab dieser Cup-Saison vier exklusive Live-Spiele des UNIQA ÖFB Cups von der 1. Runde bis inklusive dem Viertelfinale.