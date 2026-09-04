Psychische Gesundheit junger Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer im Fokus

St. Pölten (OTS) -

Mit der bundesweiten Initiative "Yellow September" der Gesundheit Österreich GmbH steht von 10. September bis 10. Oktober die psychosoziale Gesundheit im Fokus. Die AK Niederösterreich nimmt das zum Anlass, auf ihr langjähriges Engagement für die Gesundheit von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern jeden Alters hinzuweisen.



"Psychische Gesundheit am Arbeitsplatz ist für uns kein neues Thema, sondern seit Jahren ein fixer Bestandteil unserer Arbeit", betont AK Niederösterreich-Präsident und ÖGB Niederösterreich-Vorsitzender Markus Wieser. Die AK Niederösterreich setzt dazu laufend eigene Projekte und Initiativen um, etwa - gemeinsam mit der Medizinischen Universität Wien – das Schulungsprogramm "JUST HELP" für Jugendvertrauenspersonen, das junge Vertrauenspersonen im Betrieb im Umgang mit psychisch belasteten jungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern stärkt. Überdies betreibt die AK Niederösterreich seit mehr als 30 Jahren gemeinsam mit der Wirtschaftskammer NÖ ein eigenes Arbeitsmedizinisches Zentrum mit umfassender psychologischer Kompetenz.

Wieser verweist weiters auf die Präventions-Initiative der AK Niederösterreich unter dem Leitmotiv "Gesund: von Anfang an - ein Leben lang". Dazu findet am 19. Oktober ein Dialogforum im Arbeitnehmer:innenzentrum St. Pölten statt. Mit diesem Engagement unterstreicht die AK Niederösterreich, dass Maßnahmen für psychische Gesundheit und Prävention direkt am Arbeitsplatz ansetzen müssen – dort, wo Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einen erheblichen Teil ihres Alltags verbringen.