- 04.09.2026, 09:41:32
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- OTS0032
Korrektur zu OTS0015: AVISO: Das ORF-Zukunftsforum. Offen. Relevant. Für alle.
10. und 11. September 2026
Im Titel muss es richtig heißen „AVISO: Das ORF-Zukunftsforum. Offen. Relevant. Für alle.“
Am Donnerstag, den 10. September 2026 und Freitag, den 11. September 2026 lädt Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler ins BMWKMS zum zweitägigen ORF-Zukunftsforum. Ein breiter Beteiligungsprozess soll dazu beitragen, dass der ORF schlanker, digitaler, transparenter, bürgernäher, regionaler und nachhaltiger wird. Gleichzeitig soll der gesamte österreichische Medien- und Kreativstandort gestärkt werden. Das gesamte Programm ist hier abrufbar.
Die Teilnahme für Journalist:innen an den medienöffentlichen Teilen der Veranstaltung im BMWKMS ist nur mit vorheriger Anmeldung bis spätestens Mittwoch, 9. September 2026, 17:00 Uhr per Mail an [email protected] möglich. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen, das Medium, Ihre Mobiltelefonnummer sowie E-Mail-Adresse an. Später eintreffende Anmeldungen können nicht berücksichtigt werden. Bitte weisen Sie am jeweiligen Eingang einen gültigen Presseausweis und Ihre aktuelle Akkreditierung der Redaktion vor.
Termine für Medien (alle Programmpunkte im Plenum des ORF-Zukunftsforums sind medienöffentlich):
Donnerstag, 10. September 2026:
09:20 Doorstep von Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler (für den Doorstep ist keine Tontechnik vorgesehen. Bitte bei Bedarf Tonangeln mitnehmen.)
10:00 Eröffnung durch Vizekanzler und Medienminister Andreas Babler
10:25–10:40 Weichen stellen. Ingrid Thurnher, Generaldirektorin ORF
10:40–11:15 KEYNOTE: Zur Rolle öffentlich-rechtlicher Medien im digitalen Umfeld. Annika Sehl, Inhaberin Lehrstuhl für Journalistik, KU Eichstatt-Ingolstadt; anschließend Fragen und Diskussion
11:35–12:10 Panel: Erwartungen an das ORF-Zukunftsforum. Mediensprecher:innen der Parlamentsparteien
12:10–12:45 Präsentation der Ergebnisse aus Online-Konsultation, Fokusgruppen und Jugend-Workshop. Matthias Rohrer, Geschäftsführer Das Zielgruppen Büro
17:00–17:50 Panel: "Ein ORF für alle? Perspektiven aus Unterhaltung, Kunst, Kultur und Sport“. Anna Buchegger, Sängerin, Marina Lacković alias Malarina, Kabarettistin, Ralf Rangnick, Teamchef der Männer-Fußball-Nationalmannschaft, Jakob Schubert, mehrfacher Kletter-Weltmeister, Anna Weidenholzer, Schriftstellerin
Freitag, 11. September 2026
09:00–09:40 KEYNOTE: Die SRG im Aufbruch - Öffentlichkeit, Vertrauen und Relevanz im digitalen Zeitalter. Susanne Wille, Generaldirektorin Schweizerische Radio- und Fernsehgesellschaft (SRG); anschließend Fragen und Diskussion
11:20–12:25 Präsentation der Ergebnisse der Arbeitsgruppen
12:25–12:50 Panel: Bilanz zum ORF-Zukunftsforum. Mediensprecher:innen der Parlamentsparteien
12:50–13:15 Ein ORF, dem Österreich vertraut. Clemens Pig, gewählter Generaldirektor ORF
13:15–13:35 Fazit und Ausblick. Andreas Babler, Vizekanzler und Medienminister
Ort: BMWKMS, Radetzkystraße 2, 1030 Wien
Das ORF-Zukunftsforum wird via ORF III live oder zeitversetzt sowie via Livestream auf ORF ON ausgestrahlt. Zusätzlich stellt das BMWKMS einen Livestream unter bmwkms.gv.at zur Verfügung.
Rückfragen & Kontakt
Bundesministerium für Wohnen, Kunst, Kultur, Medien und Sport
Abteilung Öffentlichkeitsarbeit (I/6)
Telefon: +43 1 71606-664781
E-Mail: [email protected]
Website: https://bmwkms.gv.at
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