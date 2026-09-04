  • 04.09.2026, 09:01:32
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Antigravity präsentiert auf der IFA seine neueste Innovation und erweitert kreative Möglichkeiten

Antigravity IFA 2026 // Weiterer Text über ots und www.presseportal.de/nr/182396 / Die Verwendung dieses Bildes für redaktionelle Zwecke ist unter Beachtung aller mitgeteilten Nutzungsbedingungen zulässig und dann auch honorarfrei. Veröffentlichung ausschließlich mit Bildrechte-Hinweis.
Berlin (OTS) - 

Heute hat Antigravity auf der IFA seine neueste Innovation vorgestellt: das Antigravity Cellular Module, das Kreativen mehr Freiheit und Zuverlässigkeit beim Fliegen bieten soll.

Das Cellular Module erhöht die Übertragungssicherheit der A1 durch eine zusätzliche 4G-Verbindung. In Kombination mit dem OmniLink 360-System der A1 bietet das Modul eine zusätzliche Verbindung, wenn die primäre Übertragungsverbindung durch Störungen oder Hindernisse beeinträchtigt wird. In komplexen städtischen Umgebungen trägt es dazu bei, eine stabile Videoverbindung aufrechtzuerhalten und eine reibungslosere Übertragung über größere Entfernungen zu ermöglichen. Das Modul kann direkt an der Drohne und an der Vision Goggles angebracht werden und verfügt über eine integrierte eSIM für eine komfortable Konnektivität auf Reisen. Das Antigravity Cellular Module wird voraussichtlich bis Ende September 2026 erhältlich sein.

Auf der IFA 2026 haben Besucher die Möglichkeit, die mehrfach ausgezeichnete Antigravity A1 selbst zu erleben. Am Stand können sie die Drohne vor Ort ausprobieren und die intuitiven Point-to-Fly-Steuerung kennenlernen: Dazu richten sie den Grip Motion Controller einfach in die gewünschte Richtung und setzen die Drohne in Bewegung. Anschließend können sie die Vision Goggles aufsetzen und in einen immersiven 360°-Flug eintauchen. Während der gesamten Veranstaltung veranstaltet Antigravity Aktivitäten, Gewinnspiele und Workshops unter der Leitung von Creators und professionellen Piloten.

IFA 2026

Datum: 4.–8. September

Standort: Messe Berlin, Halle 20, Stand 120

Über Antigravity

Antigravity wurde von Insta360 in Zusammenarbeit mit Drittpartnern gegründet und nutzt modernste 360°-Technologie, um leistungsstarke Drohnen mit immersivem Flugerlebnis und intuitiver Steuerung zu entwickeln. Ende 2025 brachte das Unternehmen die Antigravity A1, die weltweit erste 8K-360°-Drohne, auf den Markt. Sie ist der erste Schritt auf Antigravitys Mission, eine neue Generation von Entdeckern und Geschichtenerzählern aus der Luft zu inspirieren.

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