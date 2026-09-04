  • 04.09.2026, 09:01:06
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  • OTS0023

L128: Fahrbahnerneuerung der Ortsdurchfahrt Sittendorf

Durchfahrt auf einer Gesamtlänge von rund 600 Metern erneuert, Unfallhäufungspunkt entschärft

St. Pölten (OTS) - 

Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt von Sittendorf an der L 128 im Gemeindegebiet Wienerwald wurde auf einer Gesamtlänge von rund 600 Metern erneuert. Die Fahrbahn der Ortsdurchfahrt von Sittendorf an der L 128 entsprach aufgrund von Spurrinnen, Ausbrüchen und Ausmagerungen nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen. Deshalb hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die L128 ab Kilometer 14,000 bis Kilometer 14,600 zu erneuern. Im Zuge der Sanierung wurde auch ein ausgewiesener Unfallhäufungspunkt an der Kreuzung L128 / L2101 entschärft.

Die Fahrbahn wurde beinahe über die ganze Fläche zehn Zentimetern abgefräst. Anschließend wurde eine sieben Zentimeter starke Trag- und eine drei Zentimeter starke Deckschichte eingebaut und in Kürze wird auch noch die erforderliche Bodenmarkierung aufgebracht. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma PORR aus Pfaffstätten ausgeführt, haben am 17. August 2026 begonnen und konnten am 28. August abgeschlossen werden. Die Gesamtkosten von rund 160.000 Euro werden zur Gänze vom Land NÖ getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60144, Gertraud Mühlbachler, und e-mail [email protected].

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Landesamtsdirektion/Öffentlichkeitsarbeit
Mag. (FH) Kathrin Vollkrann
Telefon: 02742/9005-12312
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