Erstmals “Bäuerinnendorf“ beim ernte.dank.festival 2026

Wien (OTS) -

Das ernte.dank.festival des Ökosozialen Forums auf dem Wiener Heldenplatz bietet Besucherinnen und Besuchern von Klein bis Groß jedes Jahr eine Kennenlernmöglichkeit mit der bäuerlichen Vielfalt, regionaler Kulinarik und landwirtschaftlichen Traditionen. Im heurigen Jahr wird es erstmals ein eigenes "Bäuerinnendorf“ geben. Anlässlich des von den Vereinten Nationen für 2026 ausgerufenen “Jahres der Bäuerin“ wird auf unterschiedlichste Weise in zahlreichen Stationen ein Auszug der vielfältigen Lebenswelten der Frauen auf den Höfen in den Fokus gerückt.

In acht Themenhütten zeigen Bäuerinnen aus ganz Österreich, wie vielfältig ihr Berufs- und Lebensalltag ist - von traditionellem Handwerk über regionale Lebensmittelproduktion und Almwirtschaft bis hin zu AckerkulTOUR und Bäuerinnenkino (Details siehe www.baeuerinnen.at/Baeuerinnendorf-beim-erntedankfestival). “Unsere Bäuerinnen tragen viel Verantwortung - für ihre Familien, den Betrieb und in zahlreichen ehrenamtlichen Funktionen. Diese Aufgaben rücken wir hier ins Scheinwerferlicht“, lädt Bundesbäuerin Irene Neumann-Hartberger ein, die Landwirtinnen am 12. und 13. September näher kennenzulernen.

Wussten Sie, dass 36% unserer Bauernhöfe von Frauen geführt werden? Dass rund ein Drittel der aktiven Bäuerinnen nicht von einem Hof abstammt? Dass Landwirtinnen mit ihren kreativen Ideen wesentlich zum wirtschaftlichen Erfolg ihres Betriebs beitragen? Neumann-Hartberger: “Das Bäuerinnendorf zeigt, welchen Beitrag unsere Bäuerinnen täglich zu Ernährungssicherheit, regionaler Wertschöpfung, Pflege unserer Kulturlandschaft und einer nachhaltigen Zukunft leisten. Gleichzeitig lädt es dazu ein, mit ihnen persönlich ins Gespräch zu kommen und Landwirtschaft aus erster Hand kennenzulernen.“

Beim Esserwisserzelt kann das Wissen über Lebensmittel getestet werden. Im Bäuerinnenkino erzählen bewegende Filme aus dem Leben österreichischer Bäuerinnen, und im Zelt zum “Internationalen Jahr der Bäuerin“ werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen dem Alltag einer Landwirtin aus Uganda, aus Thailand und aus Oberösterreich sichtbar.

Ein besonderer Höhepunkt erwartet die Besucherinnen und Besucher am Samstag, wenn Bäuerinnen aus allen neun Bundesländern ihre regionalen Trachten präsentieren. Begleitet wird die Schau vom Vorarlberger Bäuerinnenchor mit rund 40 Sängerinnen, die mit Liedern aus den einzelnen Bundesländern jeder Tracht ihre ganz eigene musikalische Note verleihen. (Schluss)