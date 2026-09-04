B13 Ortsdurchfahrt Perchtoldsdorf: Arbeiten für Fahrbahnerneuerung abgeschlossen

St. Pölten (OTS) -

Da die Fahrbahn der Brunner Gasse in Perchtoldsdorf im Zuge der B13 aufgrund von Spurrinnen, Ausbrüchen und Ausmagerungen nicht mehr den heutigen modernen Verkehrserfordernissen entsprach, hat der NÖ Straßendienst beschlossen, die B13 ab Kilometer 1,000 bis Kilometer 2,000 zu erneuern.

Über die ganze Fläche der Fahrbahn der B 13 wurde eine Flächenfräsung mit fünf Zentimetern vorgenommen. Anschließend wurde eine fünf Zentimeter starke Deckschichte aufgebracht. Die Straßenbauarbeiten wurden durch die Firma Swietelsky aus Trumau ausgeführt, haben am 17. August 2026 begonnen und konnten mit dem Aufbringen der erforderlichen Markierung nunmehr abgeschlossen werden. Die Gesamtbaukosten von rund 180.000 Euro werden zur Gänze vom Land Niederösterreich getragen.

Nähere Informationen beim NÖ Straßendienst unter 02742/9005-60144, Gertraud Mühlbachler, und e-mail [email protected].