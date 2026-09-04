Termine am 4. September 2026 in der Rathauskorrespondenz

Änderungen vorbehalten

Wien (OTS) -



10.00 Uhr, Öffentliche Sitzung des Petitionsausschusses (1., Rathaus, Wappensaal)

10.15 Uhr, PK „Start ins neue Bildungsjahr in Wiener Kindergärten und Schulen“ mit Vizebürgermeisterin und Bildungsstadträtin Bettina Emmerling und Wiener Bildungsdirektorin Elisabeth Fuchs (10., Bildungscampus Innerfavoriten, Landgutgasse 30) (Schluss) red

Rückfragen & Kontakt

Rathauskorrespondenz

Stadt Wien - Kommunikation und Medien, Diensthabende*r Redakteur*in

Service für Journalist*innen, Stadtredaktion

Telefon: 01 4000-81081

E-Mail: [email protected]

Website: https://presse.wien.gv.at

OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT | NRK