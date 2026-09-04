AKKO präsentiert auf der IFA 2026 Gaming-Peripheriegeräte der nächsten Generation und läutet damit ein neues Jahrzehnt der Innovation ein

Berlin (OTS) -

AKKO, eine weltweit tätige Marke für Tastaturen und Gaming-Peripheriegeräte, wird auf der IFA 2026, die vom 4. bis 8. September im Berlin Expo Center City stattfindet, ihre neuesten Gaming-Mäuse, Headsets, Tastaturen und Desktop-Zubehörteile vorstellen. Besucher können das Sortiment in Halle 7.2b, Stand 110 entdecken.

Anlässlich seines 10-jährigen Jubiläums unter dem Motto „A Decade Beyond Boundaries" wird AKKO seine Entwicklung von mechanischen Tastaturen hin zu einem umfassenderen Gaming- und Desktop-Ökosystem hervorheben – mit neuen Produkten, bei denen Präzision, Komfort und Vielseitigkeit im Vordergrund stehen.

An der Spitze des Sortiments steht die Go Kohlefaser-Gaming-Maus, die für Wettkampfspieler entwickelt wurde, die Geschwindigkeit und Kontrolle suchen. Die Master-Version verfügt über den Flaggschiff-Sensor PAW3955, kabelgebundene und kabellose 8K-Abtastrate sowie eine einstellbare Abhebehöhe für präzises Tracking bei schnellen Drehungen, feinem Zielen und kontinuierlichen Bewegungen. Ihr etwa 55 Gramm schweres Gehäuse aus Kohlefaserverbundwerkstoff vereint geringes Gewicht mit Festigkeit und Langlebigkeit und sorgt so für leichtere Bewegungen bei langen Spielsitzungen.

Die Echo Kohlefaser-Gaming-Maus bietet eine weitere leichte Alternative und verbindet ihre markante Karbonfaserkonstruktion mit reaktionsschneller Leistung und einem komfortablen Design, das sich für das tägliche Gaming eignet.

Im Audiobereich vereint das Verge S9 Master Gaming Headset eine auf FPS-Spiele ausgerichtete Klangabstimmung, virtuellen 7.1-Surround-Sound und einen 53-mm-N52-Neodym-Treiber, um Schritte, Richtungshinweise und Umgebungsdetails leichter erkennen zu können. Zahlreiche kabelgebundene und kabellose Verbindungsoptionen ermöglichen es den Nutzern, nahtlos zwischen Gaming, Unterhaltung und Sprachkommunikation zu wechseln.

AKKO wird außerdem den FUNBOX Arcade Controller für Kampf- und Arcade-Spiele präsentieren, ebenso wie neue Tastaturen im ISO-Layout, die für europäische Nutzer entwickelt wurden, sowie seine neuesten HE- und TMR-Tastaturen mit Magnetschaltern. Das Sortiment vereint verschiedene Eingabetechnologien und Formfaktoren, um ein breiteres Spektrum an Sprachen, Spielstilen und Desktop-Konfigurationen zu unterstützen.

Zehn Jahre nach seiner Gründung erforscht AKKO weiterhin, wie Leistung, Design und Individualisierung auf dem Desktop zusammenwirken können. Das IFA-2026-Sortiment spiegelt diese Ausrichtung wider und erweitert den Ansatz der Marke über Tastaturen hinaus auf Mäuse, Audio und spezielle Gaming-Controller.

Parallel zur IFA findet im europäischen Online-Shop von AKKO der „Akko Innovation Month" statt, bei dem vom 4. bis 8. September 15 % Rabatt auf das gesamte Sortiment gewährt werden, gefolgt von Frühbucherangeboten für neue Produkte und ausgewählten Sonderaktionen aus dem Übersee-Lager bis zum 10. September.

Besucher können die neuesten Produkte von AKKO während der gesamten IFA 2026 in Halle 7.2b, Stand 110 erleben. Weitere Informationen finden Sie auf der Veranstaltungsseite zur AKKO IFA 2026 unter akkogear.eu oder akkogear.de.