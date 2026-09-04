Weltbund-Tagung 2026 in Klagenfurt

Klagenfurt am Wörthersee (OTS) -

Jedes Jahr findet im Spätsommer das Weltösterreicher-Treffen statt. Heuer ist der Weltbund Österreich (WBÖ) dazu von 3. bis 6. September wieder in der Kärntner Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee zu Gast.

Weltösterreicher des Jahres 2026 ist Wolfgang Puck

Der Vorstand des WBÖ hat Wolfgang Puck zum Weltösterreicher des Jahres 2026 gewählt. Er wird beim Festakt am 5. September 2026, welcher via Livestream ( weltbund.business-stream.at ) zu verfolgen ist, ausgezeichnet.

Pucks außergewöhnliche Verbindung von österreichischen Wurzeln, internationaler Spitzenküche und globalem Unternehmertum, von Tradition und Innovation sowie sozialem Engagement zeichnet ihn aus. Die Auszeichnung zum Weltösterreicher des Jahres 2026 ehrt Wolfgang Pucks langjährigen Einsatz als kultureller und kulinarischer Botschafter Österreichs in aller Welt.

Informationen aus der Pressekonferenz anlässlich der Weltbundtagung 2026

Am Donnerstag, dem 3. September 2026, fand im Konzerthaus in Klagenfurt die alljährliche Pressekonferenz zu Themen rund um die Weltbundtagung statt. Den Fragen der Medienvertretungen stellten sich neben dem Weltbund-Präsidium auch der Kärntner Landeshauptmann Daniel Fellner (SPÖ), wie auch der Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt Christian Scheider (FSP).



Der Weltbund Österreich (WBÖ) – als Interessenvertretung von rund 640.000 in aller Welt lebenden Österreicherinnen und Österreichern – präsentierte seine aktuellen Schwerpunkte, Projekte und Zukunftsstrategien.

Ihre Stimme für das zehnte Bundesland

Keine Ausbürgerung von Landsleuten per Annahme der Staatsbürgerschaft des Gastlandes

Online-Wahlen bzw. Wahlfristen, die in aller Welt lebenden Landsleuten die Wahl-Teilnahme ermöglichen

Brücken zwischen Österreich und der Welt

Wir forcieren die Eintragung von Österreichern weltweit in die Wählerevidenz(en)

Wir bieten Rat, Hilfe und Orientierung weltweit

Wir stärken Kontakte zu Entscheidungsträgern in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft

Seit Amtsantritt im Jänner 2023 hat der Präsident mit seinen Kollegen aus dem Präsidium und der Generalsekretärin über 200 Treffen mit Vertreterinnen und Vertretern aus Politik, Wirtschaft, Kultur und Gesellschaft absolviert und den Weltbund als wichtigen Ansprechpartner für im Ausland lebende Landsleute etabliert.

Ein zentrales politisches Anliegen bleibt die Unterstützung der Bürgerinitiative Klare und erreichbare Kriterien für die Beibehaltung der Staatsbürgerschaft, die der Weltbund seit Beginn engagiert begleitet. Der Kärntner Landeshauptmann Fellner als auch der Klagenfurter Bürgermeister Scheider äußerten ebenfalls ihre Unzufriedenheit bezüglich der Probleme, die Weltösterreicher bei der Beantragung der Beibehaltung der Staatsbürgerschaft erleben. Bewilligungsprozesse müssten dazu bundesweit vereinheitlicht werden.

Weitere aktuelle Initiativen sind:

Zweiter Essay Contest des WBÖ mit Preisverleihung bei der Generalversammlung 2026,

mit Preisverleihung bei der Generalversammlung 2026, Vienna Summer Lounge 2026 mit zwei Terminen für Weltösterreicher im Sommer 2026 in Wien,

mit zwei Terminen für Weltösterreicher im Sommer 2026 in Wien, die Einführung des neuen offenen Online-Austauschformates "Auf a Wort mit ...", das bereits viermal stattfand und große weltweite Teilnahme fand.



"Als Landeshauptmann erfüllt es mich mit Freude und Stolz, dass Kärnten mit der Landeshauptstadt Klagenfurt am Wörthersee Gastgeber der Weltbundtagung 2026 sein darf. Kärnten vereint in seiner strategisch optimalen Lage italienisches Flair, slowenische Nähe und österreichische Geschichte – und kreiert daraus die ganz besondere Kärntner Lebensqualität."

Landeshauptmann von Kärnten Ing. Daniel Fellner



„Dass die Weltbund-Tagung nach zehn Jahren wieder in Klagenfurt stattfindet, erfüllt uns mit Stolz. Der Weltbund Österreich verbindet Menschen seit Jahrzehnten über Grenzen hinweg. Er ist Brücke zur Heimat, Netzwerk der Freundschaft und Botschafter österreichischer Kultur, Sprache und Tradition. Es ist eine große Freude, Österreicherinnen und Österreicher aus aller Welt in unserer Landeshauptstadt begrüßen zu dürfen.“

Bürgermeister der Landeshauptstadt Klagenfurt Christian Scheider