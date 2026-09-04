  • 04.09.2026, 06:00:32
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Podiumsgespräch zu medialer Berichterstattung über Femizide

Das Gewaltschutzzentrum Wien lädt am 10. September zur Veranstaltung „Reden über Femizid. Mediale Berichterstattung zwischen Aufklärung und Aktivismus“.

Wien (OTS) - 

Der Diskurs zum Thema Femizid verläuft seit Jahren sowohl in der medialen Öffentlichkeit als auch innerhalb des Bereichs Gewaltschutz sehr kontroversiell:

  • Vor welche Herausforderungen stellen Femizide die mediale Berichterstattung und den Opferschutz?
  • Welche Rolle spielt der Femizidbegriff im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung?
  • Was braucht es für eine opfersensible mediale Berichterstattung?

Zu diesen und weiteren Fragen nehmen folgende Gäste am Podium Platz:

  • Ingrid BRODNIG (Journalistin und Autorin)
  • Christian NUSSER (Chefredakteur Kronen Zeitung)
  • Birgit SAUER (Professorin i.R. für Politikwissenschaft, Universität Wien)
  • Anna THALHAMMER (Chefredakteurin profil)
  • Sandra WALDER (Ressortleiterin Chronik APA)

Moderation: Nicole KREJCI (Geschäftsführerin Gewaltschutzzentrum Wien)

Wann: Donnerstag, 10. September, 17:00-18:30 Uhr, (Registrierung ab 16:30 Uhr)

Wo: Hörsaal C2 – Hof 2 am Campus der Universität Wien (Altes AKH)

Nach dem Podiumsgespräch steht Nicole KREJCI gerne für Kurzinterviews zur Verfügung.

Verbindliche Anmeldung unter https://forms.gle/PGzkijXpCtnQxr1y5

Rückfragen & Kontakt

Gewaltschutzzentrum Wien
Nicole Krejci, BA BA MA
Telefon: 015853288
E-Mail: [email protected]

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