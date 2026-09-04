Podiumsgespräch zu medialer Berichterstattung über Femizide

Wien (OTS) -

Der Diskurs zum Thema Femizid verläuft seit Jahren sowohl in der medialen Öffentlichkeit als auch innerhalb des Bereichs Gewaltschutz sehr kontroversiell:

Vor welche Herausforderungen stellen Femizide die mediale Berichterstattung und den Opferschutz?

Welche Rolle spielt der Femizidbegriff im Sinne einer gesamtgesellschaftlichen Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung?

Was braucht es für eine opfersensible mediale Berichterstattung?

Zu diesen und weiteren Fragen nehmen folgende Gäste am Podium Platz:

Ingrid BRODNIG (Journalistin und Autorin)

Christian NUSSER (Chefredakteur Kronen Zeitung)

Birgit SAUER (Professorin i.R. für Politikwissenschaft, Universität Wien)

Anna THALHAMMER (Chefredakteurin profil)

Sandra WALDER (Ressortleiterin Chronik APA)

Moderation: Nicole KREJCI (Geschäftsführerin Gewaltschutzzentrum Wien)

Wann: Donnerstag, 10. September, 17:00-18:30 Uhr, (Registrierung ab 16:30 Uhr)

Wo: Hörsaal C2 – Hof 2 am Campus der Universität Wien (Altes AKH)

Nach dem Podiumsgespräch steht Nicole KREJCI gerne für Kurzinterviews zur Verfügung.

Verbindliche Anmeldung unter https://forms.gle/PGzkijXpCtnQxr1y5