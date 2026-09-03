Jake Dyson läutet eine neue Ära intelligenter Technologien ein

Berlin (OTS) -

Mit einzigartigen Innovationen setzt Dyson auf der IFA 2026 neue Maßstäbe.

Jake Dyson hat heute die nächste Generation neuer Dyson Produkte vorgestellt: eine Reihe von Innovationen, die fortschrittliche Intelligenz integrieren und damit einen grundlegenden Wandel einleiten, wie Dyson Technologien ihre besondere Leistungsfähigkeit entfalten.

Beim Dyson Unveiled Event in Berlin sagte Chief Engineer Jake Dyson:

"Wir haben uns schon immer auf die mechanische Entwicklung unserer Produkte konzentriert und über Jahrzehnte daran gearbeitet, wie jede einzelne Technologie physisch funktioniert. Jetzt vollziehen wir den Schritt von rein mechanischen Produkten hin zu intelligenten Systemen, die sehen, denken und reagieren können. Wir setzen künstliche Intelligenz, Bildverarbeitungssysteme und maschinelles Lernen ein, damit unsere Technologien die Umgebung verstehen, in der sie arbeiten. Der Ansatz bleibt derselbe - ob im Mund, im Haar oder im Zuhause."

Dyson stellt 13 neue Produkte vor, die auf diesem neuen Intelligenzkonzept basieren, darunter:

Dyson CameraJet : die erste Zahnbürste mit integrierter Kamera, die Zahnzwischenräume gezielt erkennt und dort Plaque entfernt;

: die erste Zahnbürste mit integrierter Kamera, die Zahnzwischenräume gezielt erkennt und dort Plaque entfernt; Dyson Robot Nurovi: Saugroboter-Reihe mit Twin-capture System und Reuleaux-Dreieck-Wischpads für leistungsstarke Reinigung bis in die Ecken;

Saugroboter-Reihe mit Twin-capture System und Reuleaux-Dreieck-Wischpads für leistungsstarke Reinigung bis in die Ecken; Dyson HushJet: die Luftreiniger-Reihe mit neuem Design für leistungsstarke, leise und intelligente Luftverteilung im gesamten Zuhause;

die Luftreiniger-Reihe mit neuem Design für leistungsstarke, leise und intelligente Luftverteilung im gesamten Zuhause; Dyson W1 PencilWash: ultraschlankes Design für hygienische Fleckentfernung und ein streifenfreies Ergebnis;

ultraschlankes Design für hygienische Fleckentfernung und ein streifenfreies Ergebnis; Dyson Big Ball Konical: weiterentwickelter Bodenstaubsauger mit Konical Bodendüse und Dual-Cone-Entwirrsystem;

weiterentwickelter Bodenstaubsauger mit Konical Bodendüse und Dual-Cone-Entwirrsystem; Dyson Corrale CoolShine: Haarglätter mit Straightening-Technologie der nächsten Generation

Haarglätter mit Straightening-Technologie der nächsten Generation Dyson Airsmooth: Warmluftbürste mit patentierter Dual-Borsten-Technologie zum einfachen Trocknen, Anheben und Glätten;

Warmluftbürste mit patentierter Dual-Borsten-Technologie zum einfachen Trocknen, Anheben und Glätten; Dyson V15 Konical: Dysons bislang leistungsstärkster V15 vereint die aktuellsten Reinigungsinnovationen in einem Produkt

Dysons bislang leistungsstärkster V15 vereint die aktuellsten Reinigungsinnovationen in einem Produkt MyDyson: unser besonderes Serviceversprechen.

Dyson CameraJet: die erste Zahnbürste mit integrierter Kamera, die Zahnzwischenräume gezielt erkennt und dort Plaque entfernt

Die Dyson CameraJet Zahnbürste führt eine neue Art der Zahnpflege ein: Sie vereint Putzen, gezielte Zahnzwischenraumreinigung und die Abgabe von Mundspülung in einem vernetzten Produkt. Als einzige Zahnbürste verfügt CameraJet über eine integrierte Makro-Linsenkamera mit 100.000 Pixeln. Sie wird von Gap Optical Targeting angetrieben, Dysons System für maschinelles Lernen, das Zahnzwischenräume in Echtzeit erkennt und genau dort einen präzisen Impuls Mundspülung auslöst, wo er benötigt wird.

Die CameraJet Zahnbürste wurde über sechs Jahre von 661 Dyson Ingenieur*innen entwickelt. Sie adressiert typische Herausforderungen der Mundpflege: übersehene Zahnzwischenräume, unregelmäßige Zahnseide-Routinen und Putzen, das hinter den empfohlenen Abläufen zurückbleibt. Das System analysiert 28 Live-Bilder pro Sekunde, nutzt 16 Millionen Codezeilen und wurde mit mehr als 470.000 Bildern trainiert. So kann es Zahnzwischenräume erkennen, verfolgen und vorhersagen - und die Bereiche gezielt behandeln, in denen sich Plaque besonders häufig ansammelt.

Für die Dyson CameraJet Zahnbürste hat Dyson eine Reihe neuer Technologien entwickelt: einen konischen Strahl, der Plaque wirksamer entfernt und dabei sanft zu Zahnfleisch und Zahnschmelz bleibt; einen Anti-Schwerkraft-Tank, der kontrollierte Mundspülungsstrahlen aus jedem Winkel abgibt; einen Dual-Borsten-Bürstenkopf, der eine größere Zahnoberfläche erreicht; sowie variable Schalloszillationen, die ein Blockieren der Borsten an schwer zugänglichen Stellen verhindern helfen. Ergänzt wird das System durch Dyson Zahncreme- und Mundspülungsformulierungen, die die Leistung optimieren und das Zahnpflegeerlebnis vervollständigen.

Die CameraJet ist über WLAN und Bluetooth verbunden. Über die MyDyson App ermöglicht sie Live-Ansichten, geführte Reinigung, eine Übersicht der gereinigten Bereiche, personalisiertes Feedback sowie individuell anpassbare Putz- und Strahlmodi. Bilder werden weder auf dem Produkt noch in der Cloud aufgezeichnet oder gespeichert.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab sofort für 479,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab sofort für 479,00 CHF (UVP)

Die neue Dyson Robot Nurovi Reihe

Die neue Dyson Nurovi Reihe bringt eine beispiellose Dimension intelligenter Reinigung ins Zuhause. Sie vereint Dyson Innovationen über die gesamte neue Produktfamilie hinweg. Warum Nurovi? Weil Dyson seine Neural-Intelligence-Technologie mit dem neuesten Vision-System kombiniert hat, um eine Reihe zu schaffen, die intelligent, hochpräzise und unverkennbar Dyson ist.

Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV: der fortschrittlichste Saug- und Wischroboter von Dyson

Der Dyson R3 Nurovi Spot+Scrub UV macht unsichtbare Flecken mit UV-unterstützter KI sichtbar, erkennt und entfernt sie. Sein fortschrittliches KI-Flecken-Erkennungssystem kombiniert UV-Licht, KI-gestützte Bildverarbeitung und eine grüne, laserähnliche Beleuchtung. Es kann nahezu 200 Arten haushaltsüblicher Substanzen und Objekte identifizieren und reinigt so lange, bis Flecken vollständig entfernt sind. Die selbstreinigende Nasswalze nutzt ein 12-Punkt-Befeuchungssystem, das kontinuierlich frisches, auf 70 °C erhitztes Wasser aufträgt, um hartnäckige Flecken gleichzeitig zu lösen und zu entfernen - während sich die Walze bei jeder Umdrehung selbst reinigt.

Der R3 Nurovi Spot+Scrub UV nutzt sein Reinigungspotenzial mit einer vollbreiten Mikrofaserwalze aus: Sie fährt 40 mm aus und reinigt bis direkt an die Raumkanten. Ein 30.000-Pa-Motor liefert 65 Prozent mehr Saugkraft für eine kraftvolle Trockenreinigung auf Hartböden und Teppichen. Die hygienische, zyklonische und beutellose Ladestation entleert, reinigt und lädt das Produkt nach jeder Reinigung automatisch auf.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab Anfang 2027 für 1.119,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab Anfang 2027 für 1.119,00 CHF (UVP)

Dyson R2 Nurovi Wash+Dry: Reuleaux-Dreieck-Pads reinigen bis in die Ecken

Viele Wischroboter setzen auf runde Wischpads, die kaum bis in die Ecken reichen. Inspiriert vom Reuleaux-Dreieck - einer Dreiecksform aus drei Kreisbögen - behalten die neuen Dyson Reuleaux-Dreieck-Pads eine konstante Breite bei und bewegen sich in einem präzisen exzentrischen Muster. Das schafft ein quadratisches Reinigungsergebnis, das bis in die Ecken reicht. So maximiert der Dyson R2 Nurovi Wash+Dry den Kontakt zu Kanten und Ecken und erzielt im Vergleich zu herkömmlichen Designs eine größere Fläche für die Reinigung von Kanten. Die Tiefenreinigung wird zusätzlich durch 75 °C heißes Wasser verstärkt, das in der Ladestation erhitzt wird und beim Entfernen hartnäckiger Flecken hilft.

Der R2 Nurovi Wash+Dry verfügt außerdem über Dysons neues Twin-Capture-System, das feinen von grobem Schmutz trennt und so die Reinigungseffizienz maximiert. Borsten an der Bürstenwalze kehren größere Partikel mechanisch direkt in das Produkt, sodass es weniger auf reine Saugkraft angewiesen ist. Der Saugmotor konzentriert sich auf feinen Staub und kleinere Partikel. Die Kombination aus mechanischer Aufnahme und gezielter, kraftvoller Saugleistung ermöglicht den neuen Roboterstaubsaugern eine effizientere und gleichmäßigere Reinigungsleistung bei unterschiedlichen Schmutzarten. Der akustische Piezo-Sensor erkennt zudem in Echtzeit intelligent Staubmengen und Bodenarten. Er passt Saugkraft und Reinigungsverhalten automatisch an, damit verschiedene Oberflächen optimal gereinigt werden.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab Ende 2026 für 849,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab Ende 2026 für 849,00 CHF (UVP)

Dyson R1 Nurovi Dry: entwickelt für erstklassige Reinigung auf Hartböden und Teppichen

Der neue Dyson R1 Nurovi Dry nutzt dieselbe Twin-Capture-Technologie wie der R2 und reinigt trockene Böden mit 21.000 Pa in der Tiefe. Auch das neu entwickelte Seitenkehrsystem teilt er mit dem R2: Die Kehrbürsten sind in einem präzisen Winkel angeordnet. Ein netzartiges Verbindungselement steuert aktiv Druck und Richtung der Borsten. Staub und Schmutz gelangen damit kontrollierter und effizienter in den Luftstrom, statt verstreut zu werden. Gleichzeitig verringert sich das Aufwickeln und Verheddern von Haaren an den Borsten. Die Seitenkehrbürsten fahren zudem nach außen, um näher an Wände und in Ecken zu gelangen und verbessern so die Abdeckung in Bereichen, die sonst häufig ausgelassen werden.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab Ende 2026 für 549,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab Ende 2026 für 549,00 CHF (UVP)

Der neue Dyson W1 PencilWash: neu konstruiert für spiegelblanke Böden bei gleichbleibendem "Grab-and-go"-Komfort und Selbstreinigung

Nicht nur neue Roboter erweitern Dysons Neuheiten im Bereich Staubsauger: Beim Berliner Event wurde auch der neue Dyson W1 PencilWash vorgestellt. Er baut auf dem ersten PencilWash Nassreiniger auf, der Anfang 2026 auf den Markt kam. Der W1 PencilWash wurde mit einer noch saugfähigeren Walze und einem hygienischen Schmutzwassersystem für eine bessere Leistung neu entwickelt. Er verfügt nun außerdem über eine Selbstreinigungstechnologie in der Ladestation - bei gleichbleibend leichtem, schlankem Design für maximalen Reinigungskomfort.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab sofort für 349,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab sofort für 349,00 CHF (UVP)

Der Beginn der HushJet Ära im Raumklima

2025 stellte Dyson mit dem Dyson HushJet Compact Purifier einen völlig neuen Designansatz vor. Im April 2026 folgte der Dyson HushJet Mini Cool Handventilator, der die von Dyson erwartete Luftleistung in ein portables Format brachte und weltweit in kürzester Zeit ausverkauft war.

Die HushJet Düse überträgt Prinzipien der Luftstromsteuerung aus der Luft- und Raumfahrt in den Wohnbereich. Dyson Ingenieur*innen untersuchten, wie Flugzeuge Lärm reduzieren, während sie Luft mit extremen Geschwindigkeiten bewegen. Dabei kommen komplexe Geometrien zum Einsatz, die Turbulenzen direkt an ihrer Quelle kontrollieren. Dieses Prinzip - Form kann sowohl Luft als auch Schall steuern - prägte den Ansatz der Dyson Ingenieur*innen für den durch kraftvolle Luftströme entstehenden Lärm. Dyson kündigt an, diese fortschrittliche Luftstromtechnologie in seiner gesamten Reihe von Luftreinigern, Heizlüftern und Ventilatoren einzuführen. Sie ermöglicht eine Luftprojektion auf einem neuen Niveau in einem neuen, nach vorn ausgerichteten Design.

Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+Formaldehyde Luftreiniger

Als größtes Modell der Reihe und leistungsstärkster Luftreiniger von Dyson richtet sich der Dyson HushJet Big+Quiet Cool Pure+ Formaldehyde Luftreiniger an Menschen, die mehrere Räume schnell und kompromisslos reinigen möchten. Mit der Dyson HushJet Luftstromtechnik erreicht er eine große Reichweite. Das verbessert die Luftdurchmischung und ermöglicht die Reinigung mehrerer Räume.

Im Inneren arbeitet ein Niederdruck-Hochdurchfluss-Kompressor mit einem dreistufigen Filtersystem zusammen. Es erfasst Partikel und Gase und baut Formaldehyd ab. So erreicht der Luftreiniger einen marktführenden CADR-Wert und filtert 99,99 % der Schadstoffe bis zu einer Größe von 0,01 Mikron. All das geschieht bei leisem Betrieb - für eine kraftvolle Luftreinigung, die im Alltag kaum auffällt.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab Anfang 2027 für 999,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab Anfang 2027 für 999,00 CHF (UVP)

Dyson HushJet Pure Cool+Formaldehyde Luftreiniger

Der Dyson HushJet Pure Cool+Formaldehyde Luftreiniger wurde als leistungsstarkes Modell mittlerer Größe entwickelt. Er bietet kraftvolle Luftreinigung in einem kompakteren Format und eignet sich für alle, die große Bereiche schnell reinigen möchten, ohne zu einem System in voller Größe zu wechseln. Die neuen Produkte bieten im Vergleich zu ihren Vorgängern eine bis zu dreimal stärkere Luftreinigung. Sie projizieren gereinigte Luft weit in den Raum, verbessern damit die Raumluftreinigung und sorgen zugleich für persönliche Kühlung.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab Anfang 2027 für 599,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab Anfang 2027 für 599,00 CHF (UVP)

Dyson HushJet Hot Cool Pure+ Luftreiniger

Der Dyson HushJet Hot Cool Pure+ Luftreiniger wurde als leistungsstärkster 3-in-1-Luftreiniger von Dyson entwickelt. Er verbindet Luftreinigung, Heizen und persönliche Kühlung in einem Produkt und schafft ganzjährig Komfort. Ideal ist er für Räume, in denen thermischer Komfort und die Kontrolle der Luftqualität zusammenspielen müssen. Mit der HushJet Luftprojektion erzeugt er einen kraftvollen Luftstrom, der für maximalen Wohnkomfort erwärmt oder gekühlt werden kann.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab Anfang 2027 für 599,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab Anfang 2027 für 599,00 CHF (UVP)

Dyson Corrale CoolShine Haarglätter: Straightening-Technologie der nächsten Generation

Der Dyson Corrale CoolShine Haarglätter setzt neue Maßstäbe beim Styling mit Heizplatten und definiert, wie Haare geglättet, geformt und veredelt werden. Präzise Temperatursteuerung, biegsame Platten und aktive Kühlung sorgen für glänzende, glatte Ergebnisse mit weniger Hitzeschäden. Das Produkt wurde dafür entwickelt, weniger Durchgänge und ein neues Niveau an Stylingkontrolle zu ermöglichen.

Aufbauend auf den Fortschritten des ursprünglichen Corrale Haarglätters kombiniert Dyson seine biegsame Plattentechnologie mit dem neuen Corrale CoolShine Kühlaufsatz - für bis zu 29 Prozent weniger Schäden. Gemeinsam entwickeln sie das Glätten weiter: weg von einer rein hitzebasierten Methode, hin zu Styling, das auf Leistung, Präzision und Haargesundheit ausgerichtet ist. Damit adressieren diese Technologien den zentralen Kompromiss beim Styling mit Heizplatten: langanhaltende, glatte Ergebnisse bei geringerer unnötiger Hitzeeinwirkung zu erzielen.

Dyson nutzt seine umfassende Expertise in fortschrittlicher Thermotechnik, einschließlich der Heatpipe-Prinzipien, die in Technologien wie der Dyson Solarcycle Leuchte eingesetzt werden. Der Dyson Corrale CoolShine verwendet Wärme ableitende Rohre im Kühlaufsatz, um überschüssige Wärme während des Stylings vom Haar wegzuführen.

Kernstück des Corrale CoolShine ist Dysons erster Kühlaufsatz dieser Art. In seinen wärmeableitenden Rohren befindet sich eine präzise dosierte Wassermenge. Während beim Styling Wärme aufgebracht wird, führen die Rohre überschüssige Hitze vom Haar ab. Sie kühlen das Haar während des Stylings und helfen, die verbleibende Hitzeeinwirkung zu reduzieren. Das Ergebnis: Haar, das sich während und nach dem Styling kühler anfühlt und glatter sowie weicher wirkt.

Indem der Dyson Corrale CoolShine überschüssige Wärme beim Styling vom Haar ableitet, hilft er, die Hitzeeinwirkung zu verringern und liefert gleichzeitig glänzende, glatte Ergebnisse mit bis zu 29 Prozent weniger Hitzeschäden. Das Haar fühlt sich kühler an, bleibt weich und glänzend und erzielt im Vergleich zu unbehandeltem Haar bis zu 154 Prozent mehr Glanz. Das leichte, kompakte Design verbessert die Handhabung, beschleunigt das Styling und ermöglicht kontrolliertes Glätten mit weniger Durchgängen sowie Styles, die bis zu 24 Stunden halten.

In Deutschland verfügbar ab 15. September 2026 für 299,00 EUR (UVP)

In der Österreich verfügbar ab 22. September 2026 für 299,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab 22. September 2026 für 299,00 CHF (UVP)

Dyson Airsmooth Warmluftbürste: Schneller trocknen, kontrolliert stylen, gesünderes Haar:

Die Dyson Airsmooth ist Dysons erste speziell entwickelte Warmluftbürste. Sie vereinfacht die tägliche Styling-Routine, ohne Kompromisse bei den Ergebnissen einzugehen. Sie verbindet Dysons führende Luftstromtechnologie mit PivotFlex- und Anti-Snag-Borstentechnologie, um das Haar in einem einfachen Schritt zu trocknen, zu glätten und Volumen zu kreieren. Sie ermöglicht ein effizientes, unkompliziertes Styling für alle Haarstrukturen - von glattem und welligem bis zu lockigem oder krausem Haar.

Im Zentrum steht ein patentiertes duales Borstensystem, das Haar leitet, statt es mit Gewalt zu bändigen. Die Anti-Snag-Borsten gleiten sanft durchs Haar. Ihre einzigartige Schleifenstruktur gibt elastisch nach und setzt Strähnen mühelos frei. Das reduziert Verwicklungen und Haarbruch und verbessert zugleich den Komfort auf der Kopfhaut beim Styling. Die PivotFlex-Borsten lenken den starken Luftstrom präzise; so reduzieren sie Frizz und Verhedderung beim Styling. Dank ihrer konischen Form können sie sich um bis zu 90 Grad biegen und helfen dem Haar, sich sanft zu wickeln. In ihrer einzigartigen Tropfenform schaffen die Anti-Frizz-Borsten Spannung, dehnen lockige Strukturen, glätten Längen und reduzieren Frizz - alles in einer fließenden Bewegung.

Die intelligente Temperaturkontrolle misst die Temperatur 100-mal pro Sekunde. Sie sorgt für ein kontrolliertes, komfortables Styling, das sich besonders schonend für das Haar anfühlt. Leicht und ergonomisch gestaltet, lässt sich die Dyson Airsmooth für alle Haarlängen einfach und angenehm verwenden. Dank Universalstromversorgung kann sie überallhin mitgenommen werden, egal ob ins Wochenendgepäck, ins Fitnessstudio oder in den Urlaub.

In Deutschland und Österreich verfügbar ab 08. September 2026 für 249,00 EUR (UVP)

In der Schweiz verfügbar ab 08. September 2026 für 249,00 CHF (UVP)

MyDyson: Das Serviceerlebnis neu gedacht

Den Alltag von Dyson Besitzer*innen einfacher zu machen, steht im Mittelpunkt jeder Dyson Technologie. Ob es darum geht, das Beste aus dem Produkt herauszuholen, bis zu unkomplizierter Pflege und Beratung, wenn sie benötigt wird: Dyson möchte seine Besitzer*innen über die gesamte Nutzungszeit hinweg begleiten.

Als Teil des globalen Serviceversprechens von Dyson stärkt MyDyson das Nutzungserlebnis durch vernetzte Intelligenz, vorausschauenden Service und Premium-Support. Ziel ist, es, Dyson Produkte länger auf höchstem Leistungsniveau zu halten. MyDyson bringt vernetzte Technologien, intelligente Diagnostik und persönliche Unterstützung durch Expert*innen zusammen und bietet proaktive Hilfe - wann und wo immer Besitzer*innen sie benötigen.

Zentrale Services:

Dyson Concierge: ein personalisiertes Onboarding, das Besitzer*innen vom ersten Moment an hilft, das Potenzial ihrer Technologie auszuschöpfen.

Dyson Demo - Service im Store: Ausbau der Serviceleistungen in ausgewählten Dyson Stores und Servicezentren. Dort erhalten Besitzer*innen technische Unterstützung, Diagnostik und Reparaturen direkt von geschulten Dyson Expert*innen.

Leihgerät-Versprechen: Als Teil des Engagements "Nie ohne deinen Dyson" erhalten Kund*innen bei nicht sofort möglicher Reparatur ein kostenloses Leihprodukt, während ihr eigenes Produkt gewartet wird.

Dyson Total Restore: Dysons charakteristischer Wartungsservice zur Verlängerung der Produktlebensdauer und Optimierung der Leistung - einschließlich umfassender Zustandsprüfung.

Alle Details, Bildmaterialien sowie Pressemitteilungen zu den jeweiligen Produkten sind im Press Kit zu finden.