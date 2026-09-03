Wien (OTS) -

Die Entscheidung über die Nachfolge an der Spitze des Österreichischen Bundesheeres ist gefallen: Generalleutnant Harald Vodosek wird neuer Generalstabschef des Österreichischen Bundesheeres.

Mit Generalleutnant Vodosek übernimmt ein erfahrener Offizier mit umfassender militärischer, strategischer und rüstungswirtschaftlicher Expertise die höchste militärische Funktion des Bundesheeres.

„Mit Generalleutnant Vodosek übernimmt ein hochqualifizierter und erfahrener Offizier die Führung des Österreichischen Bundesheeres. Er kennt das Bundesheer aus unterschiedlichsten Funktionen und verfügt über umfassende Erfahrung in den Bereichen Einsatz, Führung, Personal und Beschaffung. Gerade in einer Zeit, in der wir das Bundesheer konsequent modernisieren und auf die Herausforderungen der Zukunft vorbereiten, ist seine Expertise von besonderer Bedeutung“, betont Verteidigungsministerin Klaudia Tanner.

„Es haben sich 6 hervorragende Offiziere beworben, jedem einzelnen danke ich für seine Bewerbung und sein Engagement“, so Tanner, die mit allen 6 Bewerbern persönliche Gespräche geführt hatte, um sich persönlich ein Bild zu machen. „Die Qualität und die Expertise der Kandidaten zeigt, dass das Bundesheer über hervorragende Führungspersönlichkeiten verfügt.“ Heute informierte die Bundesministerin persönlich den Bundespräsidenten und Oberbefehlshaber des Bundesheeres, Alexander Van der Bellen über ihre Auswahl. Es ist die Aufgabe des Bundespräsidenten, die Entscheidung der Ministerin zu prüfen – und den Generalstabschef zu ernennen. Sie teilte ihre Entscheidung heute auch dem im Ressort zuständigen Zentralausschuss der Personalvertretung des BMLVs mit.

Generalleutnant Harald Vodosek: „Ich danke Verteidigungsministerin Klaudia Tanner für das entgegengebrachte Vertrauen und bin mir der großen Verantwortung bewusst, die mit dieser hohen Position verbunden ist. Gemeinsam mit der Ressortführung und dem Generalstab werde ich alle Anstrengungen unternehmen, um das Bundesheer im Sinne der ‚Mission Vorwärts‘ weiter in eine moderne und starke Zukunft zu führen. Angesichts der sicherheitspolitischen Herausforderungen und der aktuellen Lage in Europa werde ich weiter einen besonderen Schwerpunkt darauflegen, den ‚Aufbauplan 2032+‘ konsequent weiterzuverfolgen und umzusetzen. Unser gemeinsames Ziel ist es, die militärische Landesverteidigung nachhaltig zu stärken und das Österreichische Bundesheer bestmöglich für die Herausforderungen der Zukunft aufzustellen.“

Generalleutnant Vodosek rückte 1982 als Einjährig-Freiwilliger zum Österreichischen Bundesheer ein und absolvierte anschließend die Theresianische Militärakademie. Nach mehreren Jahren beim Landwehrstammregiment 34 sowie an der Theresianischen Militärakademie absolvierte er den 14. Generalstabskurs.

In weiterer Folge war Vodosek unter anderem als Logistikchef der 9. Panzergrenadierbrigade und als Referatsleiter in der Abteilung Rüstungsplanung des Verteidigungsministeriums tätig. Anschließend vertrat er Österreich in der Militärvertretung in Brüssel und übernahm danach mehrere Funktionen im Bundesministerium für Landesverteidigung.

Weitere wichtige Stationen seiner militärischen Laufbahn waren die Funktion als Kommandant des Jagdkommandos sowie die Leitung der Gruppe Bereitstellungsunterstützung und des Human Resource Managements für das Österreichische Bundesheer.

Im Jahr 2021 wurde Generalleutnant Vodosek mit der Führung der Direktion 5 – Beschaffung beauftragt. Seit 2025 ist er Leiter dieser Direktion und zugleich Nationaler Rüstungsdirektor. In dieser Funktion verantwortet er maßgeblich die Umsetzung zahlreicher Beschaffungs- und Modernisierungsvorhaben des Österreichischen Bundesheeres.

Mit seiner langjährigen Erfahrung in den Bereichen militärische Führung, Personal, Logistik, internationale Zusammenarbeit und Rüstung übernimmt Generalleutnant Vodosek nun die Verantwortung für die militärische Führung des Österreichischen Bundesheeres.

Generalleutnant Vodosek lebt in Wiener Neustadt, ist verheiratet und Vater von zwei Töchtern.

