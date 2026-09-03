  • 03.09.2026, 17:28:03
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FPÖ-Rosenkranz: „Verkehrssicherheit darf keine Frage der Postleitzahl sein“

Unterschriftenaktion für mehr Sicherheit in Lerchenfeld

Krems (OTS) - 

Die FPÖ Krems startet eine Unterschriftenaktion für mehr Verkehrssicherheit in Lerchenfeld. In der Koloman-Wallisch-Straße und der Wasendorferstraße sorgen Verkehrsbelastung und überhöhte Geschwindigkeiten für großen Unmut bei den Anrainern.

„Während die SPÖ-Stadtführung Hunderttausende Euro in fragwürdige Begegnungszonen und Verkehrsberuhigungmaßnahmen in der Innenstadt steckt, bleiben Lerchenfeld und andere Stadtteile auf der Strecke. Viele Anrainer wissen mittlerweile nicht mehr, wie sie sich noch Gehör verschaffen sollen“, kritisiert FPÖ Krems Stadtparteiobfrau Landesrätin Susanne Rosenkranz.

Die FPÖ forderte regelmäßige Verkehrs- und Geschwindigkeitskontrollen sowie konkrete verkehrsberuhigende Maßnahmen. Mit der Unterschriftenaktion sollen die Forderungen der betroffenen Bevölkerung nun zusätzlichen Nachdruck erhalten.

„Verkehrssicherheit darf in Krems keine Frage der Postleitzahl sein. Wer Hunderttausende Euro für umstrittene Verkehrsprojekte im Zentrum ausgibt, darf die Menschen in den Stadtteilen nicht vergessen“, so Rosenkranz weiter.

„Die Lerchenfelder haben lange genug auf Verbesserungen gewartet. Jetzt müssen ihre Sorgen endlich ernst genommen und konkrete Maßnahmen gesetzt werden. Mit unserer Unterschriftenaktion geben wir den Bürgern eine starke Stimme“, schließt Susanne Rosenkranz.

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